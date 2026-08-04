Micaela Albornoz apareció en Brasil tras más de un mes de búsqueda + Agregar ámbito en









La rosarina se presentó en una sede diplomática pidiendo dinero. Su identidad se confirmó mediante el cotejo de sus huellas dactilares y se corroboró que se encuentra en buen estado de salud.

Micaela llevaba consigo el DNI de una vecina de su barrio en Rosario, un documento que el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe (MJyS) rastreaba.

Micaela Albornoz, la rosarina de 32 años desaparecida el pasado 24 de junio, fue hallada este lunes en el Consulado Argentino de Florianópolis, Brasil, tras más de 40 días de búsqueda. La mujer, que atravesó provincias hasta llegar al país vecino sin ser vista, se presentó en la sede diplomática por sus propios medios en la sede diplomática para pedir asistencia económica con el fin de viajar a San Pablo.

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Micaela llevaba consigo el DNI de una vecina de su barrio en Rosario, un documento que el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe (MJyS) rastreaba desde semanas antes. La identidad de Albornoz se confirmó luego mediante el cotejo de sus huellas dactilares.

Encontraron a Micaela Albornoz en Brasil tras 40 días de búsqueda La vocera del gobierno provincial Virginia Coudannes confirmó el paradero de Micaela, al sostener en X que "apareció en Florianópolis y la Provincia realiza gestiones para garantizar que se encuentra en buenas condiciones de salud”.

“Actualmente se encuentra en el Consulado Argentino en Florianópolis, donde llegó pidiendo ayuda para trasladarse a San Pablo. Allí presentó un DNI apócrifo, que era rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, ya que pertenecía a una vecina de Rosario”, precisó la funcionaria.

Micaela Albornoz apareció en Florianópolis y la Provincia realiza gestiones para garantizar que se encuentra en buenas condiciones de salud.

Actualmente se encuentra en el Consulado Argentino en Florianópolis, donde llegó pidiendo ayuda para trasladarse a San Pablo. Allí presentó… — Virginia Coudannes (@VirCoudannes) August 3, 2026 A su vez, el secretario de Gestión Institucional del MJyS Federico Angelini amplió los detalles en declaraciones a El Tres, al explicar que Micaela llegó al consulado “voluntariamente a pedir distintas asistencias", entre las que se destacaba la ayuda económica. El regreso de la mujer al país, precisó Angelini, quedó en manos de la Justicia y de las gestiones que lleven adelante tanto la Cancillería argentina como su par brasileña.

Ofrecen una recompensa de $5 millones para obtener información sobre Micaela Albornoz, desaparecida hace más de un mes El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $5 millones para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Micaela Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida desde el 24 de junio. La medida fue dispuesta luego de que, a más de un mes de su desaparición, la investigación aún no lograra establecer dónde se encuentra. La resolución fue impulsada a pedido de la Fiscalía de Instrucción de Distrito Uno, turno Seis, de Córdoba, que intervino en la causa luego de que la mujer fuera registrada por cámaras de videovigilancia en esa provincia. Según el expediente, Albornoz atraviesa una situación de vulnerabilidad, presenta patologías psiquiátricas y al momento de ausentarse de su domicilio no llevaba consigo la medicación que necesitaba, por lo que las autoridades no descartaron la posible intervención de terceros. No obstante, con el avance de la investigación, las autoridades cordobesas concluyeron que la mujer ya no se encontraba en esa provincia y la causa volvió a quedar bajo la órbita de la Fiscalía Regional N° 2 de Rosario.

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