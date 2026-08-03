Michelle Bolsonaro oficializó su candidatura al Senado y vuelve a tomar protagonismo en la derecha brasileña

La exprimera dama fue presentada como candidata tras semanas de tensión con Flávio Bolsonaro, quien competirá contra Lula en octubre.

Michelle Bolsonaro fue presentada como candidata al Senado por el Partido Liberal en Brasilia.

La exprimera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, fue presentada como candidata al Senado luego de semanas de incertidumbre sobre su postulación. La dirigente de derecha aceptó competir en los comicios de octubre tras superar las diferencias políticas que mantenía con su hijastro, Flávio Bolsonaro .

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La candidatura fue anunciada durante una convención local del Partido Liberal en Brasilia , donde Michelle no pudo asistir debido a una migraña. Hasta pocos días antes, su postulación estaba en duda y dependía de la aprobación del expresidente Jair Bolsonaro, según había señalado el titular del espacio, Valdemar Costa Neto.

Durante el encuentro, Flávio Bolsonaro confirmó la candidatura de la ex primera dama y destacó su rol dentro del movimiento opositor. "Vamos a rescatar la democracia, junto con Michelle Bolsonaro, que es nuestra otra candidata al Senado ", afirmó el senador durante el acto, en el que también presentó la candidatura de la diputada Bia Kicis.

Michelle Bolsonaro se convirtió en una figura relevante dentro de la derecha brasileña y mantiene una disputa política con Flávio por la continuidad del liderazgo del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y actualmente cumple una condena de 27 años por intentar dar un golpe de Estado al finalizar su mandato.

La exprimera dama es una de las figuras con mayor respaldo dentro de la derecha brasileña.

La presentación de Michelle era esperada como un posible reencuentro público con Flávio, luego del distanciamiento que ambos protagonizaron desde finales de junio. En ese momento, la ex primera dama había acusado a su hijastro de haberla humillado durante una conversación telefónica relacionada con las alianzas del Partido Liberal.

Sin embargo, el encuentro no se concretó debido a que Michelle fue internada la víspera por un cuadro de cefalea y recibió el alta médica recién durante la jornada electoral del partido. Por ese motivo, su imagen fue proyectada en la tarima y su hermano Diego Torres leyó el discurso que ella tenía preparado.

Jair Bolsonaro pidió unidad dentro del espacio opositor para las elecciones de octubre. C5N

La exprimera dama busca fortalecer a la oposición frente a Lula

"Acepté este desafío. Soy precandidata al Senado", expresó Torres en nombre de Michelle durante la convención. La exprimera dama había aceptado previamente un pedido de disculpas de Flávio Bolsonaro mediante un video, un gesto que permitió recomponer parcialmente la relación entre ambos sectores.

Michelle cuenta con un fuerte respaldo dentro del electorado femenino, un segmento considerado clave y que representa una de las principales dificultades para la campaña de su hijastro frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mientras Jair Bolsonaro permanece cumpliendo su condena en la residencia que comparte con Michelle y con restricciones para expresarse públicamente en redes sociales, el exmandatario pidió a sus seguidores mantener la unidad detrás de la candidatura de Flávio.

Las últimas encuestas muestran una disputa ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en una campaña marcada por la continuidad del enfrentamiento político entre el oficialismo y la oposición brasileña.