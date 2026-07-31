Facundo Colidio cerca de irse a un grande de Brasil

El delantero de River no está pasando por su mejor etapa con la institución y en el país vecino aseguran que está cerca de llegar a un acuerdo con un club grande.

Uno de los equipos sensación en este mercado de pases en el fútbol argentino es River: ya cerró siete fichajes , tiene 10 jugadores entrenando diferenciados en el predio de Cantilo y está cerca de vender a Facundo Colidio al fútbol brasilero.

El equipo que lo quiere es el Vasco Da Gama del portugués Pedro Emanuel, quien asumió el cargo en julio de 2026 en reemplazo de Renato Gaúcho. Según confirman desde Geglobo, la institución ya llegó a un acuerdo económico con el jugador y la operación con el Millonario estaría a detalles de resolverse por u$s4 millones, aunque en principio estuvo tasado en u$s9 millones.

En este último tiempo, el atacante viene siendo uno de los apuntados por los hinchas y la paciencia con él es cada vez menor. Si bien metió un gol en la final del Torneo Apertura contra Belgrano, desde que arrancó la temporada, después del receso por el Mundial, todavía no pudo reencontrarse con la red.

En varias ocasiones el Chacho Coudet trató de calmar las aguas y solucionar la relación de Colidio con el hincha, pero no tuvo respuestas favorables con el paso del tiempo. De los 19 partidos que lleva dirigidos, lo utilizó en 15 de ellos, en los que el jugador solo pudo meter cuatro goles .

Facundo Colidio llegó al club en julio de 2023 desde el Inter de Milán, a cambio de u$s5 millones por el 100% del pase . En total, en 135 partidos con River hizo 32 goles y pudo repartir 14 asistencias. En estos tres años solo pudo ganar dos títulos: el Trofeo de Campeones en 2023 y la Supercopa Argentina en 2024 , ambos bajo el mandato de Martín Demichelis.

El otro argentino que quiere el Vasco Da Gama

Si bien Colidio es una prioridad para reforzar el ataque, también necesita darle valor a la mitad de la cancha. En esta ocasión le sacarán una de las figuras a Racing: Santiago Sosa es el apuntado.

Según pueden confirmar fuentes en Brasil, el mediocampista central ya tendría muy avanzadas las negociaciones con Las Camisas Negras y firmaría contrato hasta fines de 2029.

Santiago Sosa jugó su último partido en Racing contra Rosario Central.

El acuerdo entre las instituciones se llevaría a cabo con un desembolso de entre u$s7millones y u$s8 millones. El nuevo entrenador de La Academia, Juan Pablo Vojvoda, se refirió a esta posible salida después del encuentro contra Rosario Central. “Yo no le voy a cortar la carrera a nadie. Santiago es un referente, lo quiero en mi equipo, pero también soy comprensivo. Es un jugador que, si Racing se desprende de él, lo vamos a sufrir”, sentenció en conferencia de prensa.

El Vasco Da Gama se encuentra en la decimoctava posición en el Brasileirao, zona de descenso, por lo que necesita de inmediato cerrar a estos dos refuerzos del fútbol argentino. Además, para la motivación de los jugadores, el equipo avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y tendrán un título internacional para luchar a final de temporada.