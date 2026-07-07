Frío en el AMBA y alerta en la Patagonia: cómo estará el clima este miércoles + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría durante la mañana, pero con un leve alivio térmico hacia la tarde. No se esperan lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El AMBA tendrá un miércoles frío por la mañana, pero con una tarde más templada y sin lluvias. ámbito.

Tras varios días marcados por el frío intenso, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este miércoles 8 de julio una jornada más estable, con cielo entre parcialmente nublado y algo soleado, y sin previsión de precipitaciones importantes.

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De acuerdo con el pronóstico, la mañana volverá a sentirse fría, con temperaturas mínimas cercanas a los 8° o 9° en la Ciudad de Buenos Aires y marcas algo más bajas en algunos sectores del conurbano. Sin embargo, con el correr de las horas se espera una mejora en las condiciones, con una máxima que podría ubicarse entre los 16° y los 18°.

El cambio más notorio estará en la tarde, cuando el ambiente se presentará más templado en comparación con las jornadas anteriores. De todos modos, la amplitud térmica obligará a salir con abrigo durante las primeras horas y mantener una prenda liviana para el resto del día.

Cómo seguirá el clima en el AMBA Para el jueves, el panorama se mantendría similar: cielo mayormente nublado, ambiente fresco y sin lluvias de consideración. Las temperaturas seguirán en valores invernales, aunque lejos de los registros más extremos que se sintieron en los últimos días.

Hacia el cierre de la semana, algunos modelos marcan un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lloviznas débiles o aisladas entre viernes y sábado, aunque por ahora no se espera un evento de intensidad para la región metropolitana.

El frío se mantiene en el AMBA, aunque se espera una tarde más templada y sin lluvias. Alerta por lluvias en provincias: qué zonas están afectadas Mientras el AMBA tendrá una jornada estable, el foco del mal tiempo estará puesto en la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por lluvias para distintos sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut. El alerta rojo alcanza a zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro, donde se esperan lluvias persistentes e intensas durante la madrugada y parte del miércoles. En esos sectores, los acumulados podrían ubicarse entre 60 y 100 milímetros, con la posibilidad de alcanzar hasta 150 milímetros de manera puntual. En Neuquén, las áreas más comprometidas incluyen la cordillera de Huiliches y Lácar, el sur de Aluminé y la zona de Los Lagos. En Río Negro, el aviso más severo comprende Bariloche y sectores cordilleranos de Pilcaniyeu y Ñorquincó. También rigen alertas naranja y amarilla para otras zonas de Neuquén, Río Negro y Chubut. En estos casos, se esperan lluvias persistentes, con acumulados menores, aunque no se descarta que algunos registros sean superados en forma localizada. En las zonas más altas, las precipitaciones podrían presentarse como nieve o lluvia mezclada con nieve.

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