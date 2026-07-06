Ola de frío polar: cuáles son los electrodomésticos que menos energía consumen para calefaccionar la casa

Un informe comparó el consumo de distintos equipos eléctricos utilizados para calefaccionar ambientes. Los aires acondicionados, especialmente los modelos Inverter, aparecen como la opción más eficiente frente a caloventores, estufas, radiadores y paneles eléctricos.

Aunque los equipos Inverter suelen tener un precio inicial más alto, el informe señala que el ahorro posterior puede compensar esa diferencia con el paso del tiempo.

La llegada del invierno y la baja de temperaturas volvieron a poner en primer plano el consumo de energía en los hogares. En medio de los aumentos en los servicios, muchos usuarios buscan alternativas para calefaccionar la casa sin generar un salto fuerte en la factura de electricidad .

Los equipos eléctricos más eficientes para combatir el frío son aquellos que utilizan los kilowatts-hora estrictamente necesarios para mantener la temperatura del ambiente. El relevamiento comparó distintos electrodomésticos diseñados para calefaccionar la vivienda y evaluó su consumo durante cuatro horas diarias, cinco días por semana.

El resultado mostró que los equipos de aire acondicionado, especialmente los modelos con tecnología Inverter, consumen menos energía que caloventores, estufas eléctricas, radiadores y vitroconvectores, también conocidos como paneles eléctricos de calefacción.

De acuerdo con el relevamiento, los aires acondicionados con tecnología Inverter se ubican entre los equipos más eficientes para calefaccionar ambientes. La diferencia está en el funcionamiento del compresor, que regula su velocidad según la temperatura del ambiente.

En los modelos Inverter , el compresor funciona de manera variable y ajusta la potencia según la diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura real del ambiente. Cuando el espacio se acerca al nivel buscado, el equipo reduce su velocidad y mantiene un flujo constante, sin trabajar siempre al máximo.

En cambio, los modelos no Inverter utilizan un compresor de velocidad fija. Eso implica que funcionan a plena potencia mientras están encendidos, con mayor consumo energético durante su uso.

Aunque los equipos Inverter suelen tener un precio inicial más alto, el informe señala que el ahorro posterior puede compensar esa diferencia con el paso del tiempo. También se recomienda prestar atención a las etiquetas de eficiencia energética antes de comprar un electrodoméstico. Si el presupuesto lo permite, los productos con letra A son los que presentan mejor rendimiento energético.

Caloventores, estufas y radiadores: mayor consumo eléctrico

El estudio comparó el uso de aires acondicionados con otros equipos habituales para calefaccionar la casa, como caloventores, estufas eléctricas, radiadores y paneles eléctricos.

Estos artefactos suelen tener un consumo más elevado frente a los equipos de aire acondicionado Inverter. Por eso, aunque pueden resultar prácticos para calentar espacios puntuales, generan un mayor impacto en la factura eléctrica cuando se los utiliza durante varias horas por día.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) cuenta con una calculadora de consumo que permite estimar cuánta energía utiliza cada artefacto eléctrico según el tiempo de uso. La herramienta apunta a que los usuarios puedan conocer el gasto aproximado de sus electrodomésticos y medir el impacto de cada equipo en el consumo mensual.

Cómo aislar la casa del frío para gastar menos energía

Además de elegir equipos eficientes, los especialistas remarcan la importancia de mejorar la aislación de la vivienda. Una casa con filtraciones de aire o ventanas mal selladas necesita más energía para mantener la temperatura interior.

Para alejar el frío de las ventanas, la mejor alternativa son las ventanas con Doble Vidriado Hermético (DVH), ya que ofrecen una mayor aislación térmica.

Sin embargo, también existen opciones más accesibles para mejorar el aislamiento sin encarar una obra. Una de las alternativas más simples es la colocación de burletes, que son bandas de goma o espuma instaladas en los bordes de las ventanas. Su función es reducir filtraciones de aire y agua por rendijas o espacios abiertos.

Cortinas térmicas, persianas y films para conservar el calor

Se recomienda utilizar cortinas térmicas y hacer un uso adecuado de las persianas para preservar el calor dentro de la vivienda. Conviene cerrarlas cuando el sol deja de calentar y comienza a terminar el día, para conservar la temperatura acumulada durante las horas de luz.

Otra opción es instalar un film transparente sobre las ventanas. Se trata de una lámina delgada que se adhiere al vidrio y actúa como una barrera adicional frente al frío o al calor exterior.

Con temperaturas bajas y mayor uso de calefacción, la combinación entre equipos eficientes y una mejor aislación del hogar puede ayudar a reducir el consumo eléctrico. La recomendación central de los especialistas es comparar el rendimiento de los artefactos, revisar la etiqueta energética y evitar pérdidas de calor por ventanas y rendijas.