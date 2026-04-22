La ANMAT suspendió a dos empresas y prohibió el uso de medicamentos importados: los motivos

El organismo detectó fallas en almacenamiento, documentación y control de calidad y ordenó retirar productos del mercado, además de iniciar sumarios sanitarios.

La decisión se tomó luego de que inspectores detectaran que la firma operaba sin director técnico designado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión de una empresa de productos médicos y la prohibición de uso y comercialización de medicamentos importados por otra firma , tras detectar diversas irregularidades en inspecciones oficiales.

Las medidas fueron formalizadas en el Boletín Oficial y alcanzan a Biogamma S.R.L. , con sede en Mendoza, y a Ripezzi S.R.L. , radicada en la Ciudad de Buenos Aires.

A través de la disposición 2063/2026, la ANMAT resolvió suspender la habilitación de Biogamma S.R.L. como importadora y distribuidora hasta que demuestre el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución .

Según el organismo, durante una inspección se detectaron productos vencidos, artículos sin rótulo de importación y materiales destinados a esterilización almacenados junto a productos reutilizables , lo que implica riesgos de contaminación.

Además, se constataron deficiencias edilicias, como humedad y deterioro en techos , junto con la falta de documentación respaldatoria sobre los procesos, lo que compromete la trazabilidad y la seguridad de los productos.

En paralelo, mediante la disposición 2144/2026, la ANMAT dispuso la suspensión del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación de Ripezzi S.R.L. y la prohibición del uso, distribución y comercialización de todos los productos importados por la firma.

Verano medicamentos Freepik Además, se constataron deficiencias edilicias, como humedad y deterioro en techos, junto con la falta de documentación respaldatoria. Freepik

La medida incluye específicamente los productos RRS HA Long Lasting y RRS HA CELLUTRIX, cuyos lotes deberán ser retirados del mercado. La empresa deberá presentar la documentación que acredite esa recuperación ante el Instituto Nacional de Productos Médicos.

La decisión se tomó luego de que inspectores detectaran que la firma operaba sin director técnico designado y había liberado productos importados tras la desvinculación de la responsable del área.

Frente a este escenario, el organismo inició sumarios sanitarios contra ambas empresas por presuntas infracciones a la Ley 16.463 y otras normativas vigentes en materia de seguridad y calidad.

Las disposiciones fueron comunicadas a autoridades sanitarias nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, así como a organismos de defensa del consumidor. Las restricciones se mantendrán hasta que las firmas acrediten el cumplimiento de la normativa vigente.

La ANMAT suspendió a una distribuidora farmacéutica: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión preventiva del tránsito interjurisdiccional de medicamentos a la firma Global Pharma Group S.A., con sede en el partido bonaerense de La Matanza, tras detectar múltiples incumplimientos durante una inspección.

La medida se tomó luego de una fiscalización realizada a comienzos de febrero, en el marco del trámite de renovación de la habilitación iniciado por la empresa en 2022. Según el organismo, se verificaron faltas a las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, lo que impidió avanzar con la certificación correspondiente.

Durante el operativo en Ramos Mejía, los inspectores detectaron deficiencias edilicias y sanitarias, como aberturas en el portón de ingreso que podrían permitir el ingreso de plagas y acumulación de suciedad en distintas áreas. También se observaron manchas de humedad, pintura deteriorada y ausencia de materiales ignífugos en sectores clave como recepción y expedición.