Un rayo mató a treinta terneros en un campo de Misiones y la pérdida es millonaria

De acuerdo al medio Misiones online, que logró contactar el propietario de la estancia Santa Cecilia, donde sucedieron las muertes, los animales pertenecían a la raza Brangus colorado y cada uno estaba valuado en $85 mil.

vacas.mp4 La pérdida se calcula en los $2,5 millones.

Obras eléctricas en Misiones

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, evaluaron el curso de las obras de infraestructura eléctrica y las que están proyectadas para reforzar el abastecimiento y la distribución en la provincia mesopotámica.

Entre las obras en fase avanzada se cuentan la construcción de las nuevas Estaciones Transformadoras (ET) Aristóbulo del Valle y San Vicente, y el tendido de de dos líneas de alta tensión (LAT) de 132 kilovoltios (kV), entre la ET Puerto Mineral y la ET Aristóbulo del Valle, y entre ET Puerto Mineral y la ET El Dorado, informó Energía.

Uno de los proyectos es ampliar la ET Desvíos Urbanos y de la subestación Dos Hermanas y aumentar la seguridad, la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico.

Los funcionarios también dialogaron sobre el proceso para la construcción de la línea de alta tensión 132 kV de 116 kilómetros entre Posadas (ET San Isidro) y Oberá (ET Oberá II) y consideraron el próximo llamado a licitación para la remodelación de la ET Iguazú, que contempla además la construcción de una doble terna.