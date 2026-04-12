Caso Ángel: se conoció qué le dijo el menor al juez dos meses antes de su muerte + Seguir en









Este elemento resultó determinante en la causa para que la justicia mantuviera la custodia del niño bajo la responsabilidad de su madre biológica.

La muerte de Ángel, de 4 años, ocurrió poco después de una polémica decisión judicial que lo obligó a convivir nuevamente con su progenitora.

A medida que el caso de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, suma nuevas pruebas, se dieron a conocer los testimonios que el propio menor brindó el 9 de febrero de 2026 ante el juzgado mediante una audiencia de escucha.

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Conforme a lo publicado por ADN Sur, el registro judicial detalla que Ángel le manifestó al magistrado Pablo Pérez que “vive con su ‘mami’ y le gustaría seguir viviendo allí”. En contraste, sobre el vínculo con su progenitor Luis, el acta refleja que el menor “no quiere verlo”.

La combinación de las denuncias previas contra el padre y el testimonio del niño en la audiencia resultó determinante para que el expediente mantuviera la custodia a favor de Mariela, la madre de Ángel.

Frente a las acusaciones de la familia paterna, quienes señalan a la madre y a su pareja por la muerte del niño en un presunto contexto de violencia familiar, la mujer rechazó los cargos afirmando: “yo no maté a mi hijo”. Además, sostuvo que su intención al pedir la tenencia fue siempre protegerlo.

Mientras trascendían grabaciones del menor expresando angustia y rechazo ante la idea de ir con su madre, la defensa de la mujer recordó los antecedentes del padre. Según esta versión, el hombre fue denunciado en tres oportunidades por agredir al niño, hechos por los cuales estuvo detenido durante 2024.

Ángel padres Qué se sabe hasta ahora del caso Ángel La investigación por la muerte de Ángel López avanza bajo una carátula de “muerte dudosa potencialmente ilícita” y, por el momento, la Justicia no descarta ninguna hipótesis, incluida la de un posible homicidio. Los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal confirmaron que uno de los puntos centrales del expediente surgió de la autopsia, que reveló traumatismos en la zona del cráneo del menor. De esa manera, la principal línea de investigación apunta ahora a establecer si esas lesiones fueron provocadas de manera intencional o accidental. En ese sentido, los investigadores señalaron que el informe histopatológico será clave para determinar con mayor exactitud la entidad de las lesiones y su antigüedad.