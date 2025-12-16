Aguas cristalinas y paisajes soñados: el paraíso oculto de la Patagonia al que llaman "el Caribe Argentino" + Seguir en









Este lugar ideal para las vacaciones de verano es una de las grandes alternativas del sur de Argentina.

Este sitio es perfecto para visitar durante todas las estaciones del año. Rutas Argentinas

La Patagonia es un rincón de Argentina elegido siempre por el turismo nacional e internacional. Hay muchos sitios conocidos en su vasto territorio y pareciera que no hay mucho por descubrir, pero aún guarda sus encantos para sorprender a los visitantes con lugares que parecen de otro país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este lugar ha ganado popularidad entre quienes buscan experiencias distintas en la región. Con un símil que recuerda a las mejores playas del Caribe, las temperaturas agradables durante todo el año lo convierten en una de las mejores alternativas para las vacaciones solo, con amigos o en familia.

ollitas-punta-perdices Informativo Hoy Una de las alternativas más elegidas por los turistas. Informativo Hoy Dónde se ubica Punta Perdices Punta Perdices se encuentra en el extremo norte del Lago Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro, a pocos kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. La zona forma parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, lo que asegura un entorno protegido y preservado, rodeado de bosques y montañas que complementan la belleza de sus playas.

Qué se puede hacer en Punta Perdices Este sitio ofrece múltiples actividades para disfrutar del turismo de manera variada. La principal es la recreación en la playa, con sus aguas transparentes y arena clara, que permite relajarse, tomar sol o nadar con seguridad en sus cálidas aguas.

El lago ofrece opciones para deportes acuáticos, incluyendo kayak, canotaje y paddle surf, que permiten recorrer la costa y explorar calas escondidas. Estas actividades no requieren experiencia previa, aunque se recomienda contar con el equipo adecuado para mayor comodidad y seguridad.

La zona también es apta para caminatas y excursiones cortas por senderos cercanos, que permiten descubrir miradores con vistas panorámicas del lago y las montañas. Durante estas caminatas se pueden observar especies autóctonas de flora y fauna, lo que enriquece la experiencia para quienes disfrutan del turismo natural y de la fotografía de paisajes. Además, los visitantes pueden aprovechar la oferta gastronómica local. En los alrededores hay restaurantes y cabañas que ofrecen platos típicos de la Patagonia, desde pescados de río hasta asados y especialidades regionales. Cómo ir hasta Punta Perdices Llegar a Punta Perdices desde San Carlos de Bariloche es sencillo y puede realizarse tanto en vehículo particular como en transporte turístico organizado. La ruta principal de acceso es la Ruta Nacional 3, desde donde se desvía por caminos secundarios hacia la costa del lago. Para quienes optan por transporte público, existen servicios que conectan Bariloche con distintos puntos del Parque Nacional Nahuel Huapi, desde donde es posible caminar o tomar traslados locales hasta llegar.

Temas Turismo