El mágico rincón poco visitado de Bariloche que parece sacado de un cuento de hadas

Con su encanto único, este lugar ubicado en Bariloche tiene un atractivo que enamora al turismo que se aventura a visitarlo.

La Patagonia Argentina es uno de los principales lugares donde el turismo tiene más actividad. Además de los rincones mágicos y popular que dejan encantados a sus visitantes, también existen algunos sitios no tan conocidos que pueden maravillar con sus paisajes.

En Bariloche hay un lugar que no deja de asombrar a quienes lo visitan, ya que ofrece un paisaje imposible de ignorar. Está rodeado no solo de un entorno natural, sino también de una gama de colores que enamora a quien se anime a descubrirlo.

Chacra Danubio Instagram @brunogrande95 Este lugar ubicado en Bariloche enamora al turismo. Instagram: @brunogrande95 Dónde se ubica Chacra Danubio La Chacra Danubio está ubicada a unos 15 kilómetros del centro de San Carlos de Bariloche, en la zona de Colonia Suiza. Se accede por el camino que lleva al cerro López, rodeado de bosques de coihues y cipreses. Este entorno natural es el marco perfecto para el cultivo de tulipanes, que florecen entre octubre y noviembre, cuando los días son más largos y las temperaturas comienzan a elevarse.

Qué se puede hacer en Chacra Danubio La principal atracción de Chacra Danubio es la espectacular floración de tulipanes, con más de 20 variedades que transforman el predio en un mar de colores durante octubre y comienzos de noviembre. Los visitantes pueden recorrer los surcos de flores junto al productor, conocer de donde provienen los bulbos y aprender sobre el cuidado manual del cultivo. Además, se pueden adquirir para plantar en casa.

Más allá de los tulipanes, la chacra ofrece una experiencia rural y familiar. Hay una pequeña granja con ovejas y caballos que permite interactuar con los animales, y un café al aire libre donde se sirve chocolate caliente y tortas caseras con vistas al campo florecido. Los visitantes también pueden participar en talleres de cultivo o adquirir productos artesanales como miel, flores cortadas y tejidos de lana realizados allí mismo.

Para los amantes de la fotografía, el lugar es un escenario único. Desde el mirador de la península de San Pedro, donde está ubicada la chacra, se obtiene una vista panorámica de cerros, lagos y bosques que queda enmarcada por las hileras de tulipanes. Además, la familia Smekal organiza visitas guiadas que explican los secretos del cultivo y permiten adentrarse en sectores del establecimiento que no están abiertos al público general, lo que convierte la salida en una experiencia especial. Cómo ir hasta Chacra Danubio Desde el centro de Bariloche, se puede llegar en auto tomando la Avenida Bustillo hasta el kilómetro 12,5 y luego el desvío hacia Colonia Suiza. Desde allí, un camino de ripio bien señalizado conduce directamente al establecimiento. El trayecto demora unos 25 minutos y es accesible para cualquier vehículo. También hay excursiones organizadas que incluyen traslados y guías locales, especialmente durante los fines de semana de octubre, cuando la floración alcanza su punto máximo. Para quienes no cuenten con movilidad propia, otra opción es tomar un colectivo hasta Colonia Suiza y continuar caminando o en taxi los últimos kilómetros.

