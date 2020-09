Confirmado: murió Elsa Serrano al incendiarse su departamento

En diálogo con Ámbito, su colega y amigo Benito Fernández se mostró conmocionado por el siniestro. “Estoy en shock, éramos re amigos, hablábamos todos los días”, dijo. En ese sentido, reconstruyó algunos hechos de este miércoles y comentó: “A las 18.20 me manda un mensaje de WhatsApp que yo le contesto a las 19.10 y ella ya no lo lee. Los bomberos llegan a las 20. Es muy raro, no entiendo qué pasó, no se entiende nada”.

Al lugar arribó el Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad y Befer de Policía Federal por un incendio de forma generalizada en tres ambientes del departamento situado en el tercer piso, contrafrente de ese lugar.

Querida Elsa ¡¡que tristeza enorme siento con esta dolorosa tragedia!!

Te recordaré siempre como una excelente profesional, luchadora incansable, hermosa persona y como mi Amiga. Mis más profundas condolencias para su Familia

Los bomberos entraron por el edificio lindero desde la terraza y descendieron hasta el lugar en cuestión. En ese sentido, el accionar generó que las llamas estuvieran controladas, más allá que los bomberos siguieran con los trabajos extinguiendo pequeños focos.