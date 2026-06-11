Cómo consultar tu recibo de jubilación o pensión en ANSES

Conocé el funcionamiento del organismo previsional para ingresar a la información disponible de acuerdo a la prestación correspondiente.

La herramienta permite revisar la liquidación vigente y acceder a comprobantes históricos desde una única plataforma digital

Las personas que cobran una jubilación o pensión a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) pueden acceder al detalle de su liquidación desde la plataforma Mi ANSES . El organismo ofrece una herramienta digital que permite revisar los haberes, conocer los conceptos incluidos en el pago y descargar el recibo para guardarlo o imprimirlo.

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La consulta puede realizarse tanto desde un teléfono celular como desde una computadora. El sistema incorpora un diseño accesible y permite acceder a los comprobantes más recientes, además de buscar liquidaciones de períodos anteriores. La plataforma digital permite revisar el detalle completo de los haberes previsionales , sin necesidad de asistir a una oficina. De esta manera, jubilados y pensionados cuentan con acceso permanente a la información vinculada con sus cobros.

El recibo de haberes es el comprobante oficial que informa el monto liquidado por ANSES en concepto de jubilación o pensión. El documento muestra los importes acreditados, los adicionales que correspondan y los descuentos aplicados sobre la prestación. Es decir que reúne toda la información vinculada con la liquidación mensual del beneficio previsional. Su consulta permite verificar cómo se compone el haber y cuáles son los conceptos que integran el pago.

Entre los conceptos que pueden aparecer dentro de los ingresos figuran:

prestación básica universal (PBU): Corresponde a quienes alcanzaron la edad requerida y reunieron los años de aportes exigidos durante su vida laboral

prestación compensatoria (PC): Contempla los aportes efectuados hasta el 30 de junio de 1994

prestación adicional por permanencia (PAP): Contempla los aportes realizados después del 30 de junio de 1994

reparación histórica: Corresponde a la actualización de haberes aceptada de manera voluntaria en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

prestación anual complementaria

bono extraordinario previsional o ayuda económica previsional

retro suplemento dinerario

bonificación por zona austral

complemento al haber mínimo

asignación por hijo

asignación por cónyuge

aguinaldo de reparación histórica

El recibo también puede incluir conceptos vinculados con descuentos. La liquidación detalla las deducciones aplicadas sobre el beneficio previsional. Entre ellas pueden encontrarse:

obra social

descuento de prestación anual complementaria

créditos ANSES

cuota moratoria

retroactivo cuotas moratoria

ajuste cuota moratoria

descuentos de mutuales y otras entidades

impuesto a las ganancias

La obra social contempla aportes destinados a la cobertura médica. Los créditos ANSES figuran con el descuento correspondiente a cada cuota vigente. Las cuotas de moratoria aparecen cuando el beneficiario accedió a un plan de pagos para completar años de aportes.

ANSES computadora

Requisitos para ver tu liquidación de jubilación o pensión

ANSES permite acceder a los recibos de haberes desde la plataforma Mi ANSES. El servicio se encuentra disponible durante todo el año y puede consultarse desde cualquier lugar con acceso a internet. La consulta requiere ingresar a los servicios digitales del organismo previsional. El trámite no exige presentaciones presenciales ni gestiones adicionales para visualizar la información.

Los beneficiarios pueden revisar el último recibo emitido y también acceder a comprobantes de años anteriores. El buscador incorporado dentro del sistema permite localizar documentos correspondientes a períodos desde 2021 en adelante. La plataforma también ofrece la posibilidad de enviar el recibo por correo electrónico. Esta alternativa permite descargar el archivo para conservarlo en formato digital o imprimirlo cuando resulte necesario.

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Guía paso a paso para consultar el recibo en Mi ANSES

ANSES habilita dos modalidades para acceder a los recibos de haberes. Los usuarios pueden realizar la consulta desde la aplicación móvil o mediante la versión web de Mi ANSES. El sistema permite obtener el comprobante en pocos pasos desde cualquier dispositivo compatible.

Para consultar el recibo desde la aplicación móvil, se debe seguir el siguiente paso a paso:

ingresar a la app Mi ANSES desde el celular

seleccionar la opción jubilación

elegir consultar recibos de haberes

visualizar el último recibo disponible

enviar el documento por correo electrónico si se desea descargar o imprimir

La plataforma móvil también incorpora un buscador para localizar recibos de períodos anteriores disponibles desde 2021.

Quienes prefieran realizar la gestión desde una computadora pueden acceder a través del sitio de Mi ANSES. En ese caso, el procedimiento consiste en: