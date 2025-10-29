ARCA: cómo beneficia el monotributo unificado a los pequeños contribuyentes

El régimen propone simplificar el pago de impuestos en un trámite de pago único mensual en el que se incluyan todas las obligaciones fiscales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó el Monotributo Unificado como parte de una estrategia para simplificar el cumplimiento fiscal de los pequeños contribuyentes. La medida busca unificar en un solo pago los impuestos nacionales, provinciales y, en algunos casos, municipales. De esta manera, se reducen trámites y cargas administrativas.

Este sistema surge en un contexto de modernización tributaria y coordinación entre Nación y provincias, en el que cada jurisdicción decide si se adhiere o no. Con su incorporación, ARCA apunta a facilitar la gestión de quienes desarrollan actividades dentro de una sola provincia y promover una recaudación más eficiente y transparente.

El Monotributo Unificado es un régimen que integra en un solo pago mensual las obligaciones fiscales nacionales, provinciales y, en algunos casos, municipales. Es decir, el contribuyente abona en una sola cuota el impuesto nacional del monotributo, los aportes previsionales, la obra social y el impuesto sobre los Ingresos Brutos de su jurisdicción. De esta forma, se evita tener que realizar múltiples declaraciones y pagos ante distintos organismos.

Su objetivo principal es simplificar la vida fiscal de los pequeños contribuyentes , reducir los trámites y promover una mayor formalización de la economía. Además, al centralizar la gestión, el sistema busca una coordinación más eficiente entre ARCA, las agencias provinciales y los municipios adheridos, de forma que garantiza un esquema más transparente y accesible.

Pueden incorporarse al Monotributo Unificado las personas que ya estén inscriptas en el régimen de monotributo tradicional y desarrollen su actividad dentro de una provincia adherida al sistema. Es decir, solo los contribuyentes cuya facturación, clientes o servicios estén localizados en una jurisdicción participante pueden acceder al régimen.

No pueden sumarse quienes operen en más de una provincia, estén alcanzados por el Convenio Multilateral o realicen actividades que excedan los topes de ingresos del monotributo. En cambio, los que cumplan con las condiciones pueden realizar todos los trámites desde un único portal, sin necesidad de gestionar Ingresos Brutos ni tasas municipales por separado.

La diferencia entre monotributo unificado y convenio multilateral

El Monotributo Unificado está pensado para quienes trabajan o venden dentro de una sola provincia y buscan simplificar su cumplimiento fiscal. En cambio, el Convenio Multilateral se aplica a contribuyentes que operan en dos o más jurisdicciones, obligándolos a distribuir su facturación según dónde generen ingresos.

Mientras el primero centraliza y automatiza los pagos en un solo sistema, el segundo exige declaraciones más complejas, con liquidaciones mensuales y controles separados por provincia. El Monotributo Unificado apunta a la simplificación y el alivio administrativo, mientras que el Convenio Multilateral regula las actividades económicas de mayor alcance geográfico y volumen operativo.