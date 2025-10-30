Impuesto a las Ganancias: desde qué monto se pagará a ARCA en noviembre 2025







El organismo fiscal informó sobre los valores finales para la carga impositiva a los salarios de trabajadores en relación de dependencia.

ARCA informó sobre el impuesto a las ganancias en noviembre 2025. Mariano Fuchila

Los trabajadores en relación de dependencia enfrentan cambios en el Impuesto a las Ganancias durante el segundo semestre de 2025. La Agencia de recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajustó los montos de deducciones y escalas impositivas según la inflación acumulada en los primeros seis meses del año. Este ajuste del 15,10% modifica los límites de tributación y las retenciones mensuales, lo que impacta directamente en el salario neto de los empleados.

El aumento en las deducciones busca aliviar la carga impositiva para aquellos trabajadores cuyos ingresos no registraron incrementos significativos. La actualización afecta tanto el mínimo no imponible como la liquidación anual, lo que puede significar una reducción en las retenciones o incluso la exención del pago para ciertos grupos de contribuyentes.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila ARCA Ganancias: deducciones para noviembre 2025 Los nuevos valores de deducciones para el período julio-diciembre 2025 son los siguientes:

Ganancia no imponible : $4.211.886,94

Cónyuge : $3.966.752,72

Hijo : $2.000.447,87

Hijo incapacitado para el trabajo : $4.000.895,74

Deducción especial: $20.217.057,35 Para el período anual 2025, las deducciones definitivas quedan establecidas en:

Ganancia no imponible : $4.507.505,52

Cónyuge : $4.245.166,13

Hijo : $2.140.852,77

Hijo incapacitado para el trabajo : $4.281.705,54

Deducción especial: $21.636.026,48 Desde qué monto se paga Ganancias en noviembre Los pisos salariales para comenzar a tributar Ganancias en noviembre 2025 son:

Soltero sin hijos :

Ingreso neto : $2.360.180



Ingreso bruto : $2.843.590

Casado con 2 hijos :

Ingreso neto : $3.129.967



Ingreso bruto : $3.771.045

Soltero con 1 hijo :

Ingreso neto : $2.553.451



Ingreso bruto: $3.076.447 Impacto en las retenciones La actualización reduce las retenciones para quienes mantuvieron ingresos estables o con aumentos inferiores al 15,10%. Algunos ejemplos concretos: Sueldo bruto de $5.000.000 (soltero) : La retención disminuye de $617.700 a $487.600 .

Sueldo bruto de $2.500.000 : Deja de tributar (antes retenían $12.690 mensuales).

Sueldo bruto de $3.000.000 (casado con 2 hijos): No tributa (antes pagaba $10.600 mensuales). En abril o mayo de 2026, los empleadores realizarán la liquidación anual del impuesto. Si durante el segundo semestre de 2025 se practicaron retenciones mayores a las correspondientes, se devolverá el excedente al trabajador. Este mecanismo implica que los empleados adelantan el pago del impuesto con su salario, regularizándose recién al año siguiente.