Monotributo de ARCA: la bonificación del 100% para quienes cumplan este requisito







Conocé las condiciones que deberás cumplir para acceder a este beneficio, que busca promover la formalización de contratos de alquiler.

El beneficio de ARCA sólo está disponible para monotributistas que alquilan propiedades,

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece una bonificación exclusiva para los contribuyentes del régimen del monotributo. Esta solo pueden obtenerla aquellos que alquilen propiedades, quienes deben cumplir con una serie de requisitos para poder acceder a la misma.

Por otro lado, ya se conocen las fechas de vencimiento oficiales para el pago de la cuota del monotributo. En ella, se incluyen los impuestos IVA y Ganancias, el monto por la obra social y los aportes jubilatorios. En caso de no pagarla antes de finalizado el plazo, se agregarán intereses al valor.

impuestos-salarios-calculadora-gasto-ajuste-afip-monotributo.jpg Depositphotos Cuál es la bonificación que ofrece ARCA a monotributistas Los monotributistas podrán acceder al 100% de bonificación de la cuota del monotributo, que se abona todos los meses. El objetivo de esta normativa es fomentar la formalización de contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal.

Este no es el único beneficio al que estos contribuyentes pueden acceder. También podrán obtener la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias.

monotributo.png Los requisitos para acceder al beneficio del ARCA Para poder acceder a la bonificación completa de la cuota, los monotributistas deberán cumplir los siguientes requisitos:

Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato.

dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato. Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres .

. No poseer más de tres propiedades .

. No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del monotributo. Próximos vencimientos del calendario del monotributo Los monotributistas tendrán tiempo para abonar las próximas cuotas del monotributo en las siguientes fechas: Noviembre: jueves 20 de noviembre

jueves 20 de noviembre Diciembre: lunes 22 de diciembre

