Misiones en emergencia por la crecida del río Uruguay: ordenan cerrar la Garganta del Diablo

El gobierno provincial encara actividades de prevención de cara a lluvias y otros fenómenos. Las principales medidas incluyen limpieza de desagües, podas y monitoreo constante con foco en las localidades cercanas a los ríos.

El gobernador Hugo Passalacqua convocó al Comité Provincial de Emergencia, un ente compuesto por diversas fuerzas para encarar el fenómeno.

El gobierno de Misiones se encuentra en medio de un plan de emergencia debido a la crecida del río Uruguay . Al respecto, ordenó una serie de evacuaciones y el cierre de la Garganta del Diablo, de cara a posibles inundaciones y también otros fenómenos.

Se trata del Plan Provincial de Emergencia con el propósito de coordinar acciones preventivas y mitigar el impacto de inundaciones. De momento, más de 40 familias fueron evacuadas.

Las principales medidas incluyen la limpieza de desagües y alcantarillas, poda preventiva de árboles y monitoreo constante de las condiciones meteorológicas , con especial énfasis en las localidades cercanas a las costas de los ríos. Paralelamente, se mantienen capacitaciones para equipos de respuesta y docentes, con el fin de colaborar en la asistencia a la población en caso de evacuaciones.

Este viernes durante la mañana se registró un pico de 7.900 metros cúbicos por segundo en el río Iguazú , aunque para el mediodía la tendencia fue descendente. Por eso, se ordenó el cierre preventivo del Circuito Garganta del Diablo y la suspensión de las excursiones náuticas en el sector argentino del Parque Nacional Iguazú .

Este viernes durante la mañana se registró un pico de 7.900 metros cúbicos por segundo en el río Iguazú.

De acuerdo con Enfoque Misiones, los circuitos Superior, Inferior y el Sendero Verde seguirán abiertos al público, mientras del lado brasileño continúan habilitadas la pasarela hacia la Garganta del Diablo y la Trilha das Cataratas.

Vigilancia constante

Por este motivo, las autoridades indicaron que mantendrán una vigilancia constante sobre la evolución del río y evaluarán en las próximas horas la reapertura de las áreas cerradas y la reanudación de las actividades suspendidas.

El protocolo no se limita al riesgo de inundaciones sino que contempla también tormentas severas, granizo y ráfagas intensas, indicó el medio Misiones Online. "El monitoreo meteorológico continuará de manera constante, ante la posibilidad de que las condiciones de inestabilidad se prolonguen durante los próximos meses", agregó.