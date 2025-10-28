Era un joven millonario y se convirtió en el asesino serial más temido de su país







Recibió su apodo gracias a sus compañeros de escuela en la niñez, quienes se burlaban de él por su retraso mental.

"Stupid Martin" heredó una mansión millonaria tras el fallecimiento de su novia, lo que destruyó su salud mental por completo.

“Todo el mundo me recordará por lo que haré”, fue la frase que expresó Martin Bryant, un asesino en masa también conocido como “Stupid Martin”, antes de comenzar la Masacre de Port Arthur. Este fue uno de los acontecimientos más oscuros de la historia de Tasmania que dejó 35 muertos y más de 20 heridos

Él es la prueba de que la infancia puede marcar el destino de una persona para siempre. Mientras que las buenas experiencias de vida pueden llevar a una persona por el “buen camino”, mientras que las malas pueden contribuir al desarrollo de inseguridades y frustraciones.

Quién es "Stupid Martin" Stupid Martin 1 YouTube Martin Bryant nació el 7 de mayo de 1967 en Lennah Valley y desde entonces, nunca logró encajar con nadie. De hecho, su madre siempre supo que era distinto, algo que se profundizó cuando fue diagnosticado con retraso mental. Fue por esto que la infancia del asesino fue muy dura, pero todo empeoró en la edad escolar, ya que sufrió bullying por parte de sus compañeros.

Fue en esta época cuando lo apodaron como “Stupid Martin”, lo que comenzó a desarrollar una rabia interna fuerte en Bryant. Al estar en clases especiales, se acostumbró a la soledad, y su desapego social generó que no pueda sentir empatía, ni siquiera cuando se suicidó su padre. Esto generó que atravesara distintas situaciones de violencia, lo que llevó a su expulsión.

El deterioro de su salud mental se debía a que también padecía esquizofrenia. A pesar de que intentó trabajar en una empresa de jardinería, le otorgaron la pensión por invalidez. Sin embargo, Helen Harvey, una mujer excéntrica de mediana edad, le ofreció un trabajo de mantenimiento, pero jamás pensó que ambos se enamorarían.

No obstante, Harvey falleció en un accidente de tránsito, por lo que Martin Bryant heredó una mansión de alrededor de un millón de dólares. Esta pérdida dio un vuelco en su salud mental, ya que se volvió adicto a la pornografía, la zoofilia, y las películas de violencia extrema; mientras que también se obsesionó con las armas de fuego. La masacre de Port Arthur Días antes de la masacre, “Stupid Martin” fue varias veces a Port Arthur para trazar su plan. Compró una bolsa deportiva y armas de fuego, para lo que no le pidieron identificación. El 28 de abril de 1996, había más de 500 personas en las calles de esta zona, por lo que el asesino subió a la terraza de una cafetería y prendió una cámara para grabar todos sus actos. En tan solo unos minutos, mató a 20 personas e hirió a 10 más. Cuando salió del café, asesinó a varias personas que se interponían en su camino, como una madre con sus dos hijos pequeños. Logró escapar y se hospedó en una casa de huéspedes que su padre quería comprar, pero no lo había conseguido. 6 horas después, Bryant fue encontrado y, para poder entregarse, pidió un paseo en el helicóptero del ejército. Finalmente, Martin Bryant prendió fuego la casa de huéspedes y se entregó. En noviembre del 2006, fue condenado a 35 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y durante este tiempo, intentó suicidarse 6 veces, por lo que fue trasladado a un centro de salud mental. Los estudios psicológicos revelaron que no solo padecía esquizofrenia, sino también Síndrome de Asperger.

