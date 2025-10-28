Anuncian el inicio de la reserva exclusiva de la nueva pick up producida en la Argentina: cuándo saldrá a la venta







El modelo se monta en el Polo Industrial de Ferreyra, marcando un nuevo capítulo en la estrategia de fabricación local de la marca.

La nueva RAM Dakota saldrá a la venta en diciembre

RAM, marca manejada por el Grupo Stellantis en el país, anunció el inicio de la reserva exclusiva en pesos para su nueva pick up mediana, la Dakota Warlock, la primera versión que saldrá al mercado nacional a partir de diciembre.

La nueva pick up producida en la Argentina ya se puede reservar en pesos Los clientes interesados pueden asegurar su unidad con una reserva anticipada de $500.000, en cualquier Concesionario Oficial RAM del país. El monto será reembolsable en caso de no concretar la compra, lo que garantiza un proceso de adquisición transparente. Además, la reserva puede realizarse de forma online a través del sitio oficial ram.com.ar

La RAM Dakota Warlock llega con una propuesta que combina potencia, diseño y tecnología, posicionándose como una de las novedades más esperadas del segmento. Equipará un motor Multijet 2.2 litros de 200 CV, el mismo que comparte con Titano, tracción integral y múltiples modos de manejo, reafirmando el ADN aventurero de la marca.

La RAM Dakota Warlock llega con una propuesta que combina potencia, diseño y tecnología, posicionándose como una de las novedades más esperadas del segmento. Con esta preventa, RAM consolida su apuesta por la producción nacional, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de acceder a un producto de fabricación local y reservarlo directamente en moneda local.