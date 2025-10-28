SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de octubre 2025 - 08:56

Anuncian el inicio de la reserva exclusiva de la nueva pick up producida en la Argentina: cuándo saldrá a la venta

El modelo se monta en el Polo Industrial de Ferreyra, marcando un nuevo capítulo en la estrategia de fabricación local de la marca.

La nueva RAM Dakota saldrá a la venta en diciembre

El modelo se produce en el Polo Industrial de Ferreyra, Córdoba, marcando un nuevo capítulo en la estrategia de fabricación local de la marca.

Informate más

La nueva pick up producida en la Argentina ya se puede reservar en pesos

Los clientes interesados pueden asegurar su unidad con una reserva anticipada de $500.000, en cualquier Concesionario Oficial RAM del país. El monto será reembolsable en caso de no concretar la compra, lo que garantiza un proceso de adquisición transparente. Además, la reserva puede realizarse de forma online a través del sitio oficial ram.com.ar

La RAM Dakota Warlock llega con una propuesta que combina potencia, diseño y tecnología, posicionándose como una de las novedades más esperadas del segmento. Equipará un motor Multijet 2.2 litros de 200 CV, el mismo que comparte con Titano, tracción integral y múltiples modos de manejo, reafirmando el ADN aventurero de la marca.

DSC06916(1)
La RAM Dakota Warlock llega con una propuesta que combina potencia, diseño y tecnología, posicionándose como una de las novedades más esperadas del segmento.

Con esta preventa, RAM consolida su apuesta por la producción nacional, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de acceder a un producto de fabricación local y reservarlo directamente en moneda local.

