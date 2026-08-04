Monotributo ARCA: cómo darse de alta en la obra social en agosto 2026

Con un trámite muy fácil, existe una forma de acceder a la cobertura médica sin perder tiempo ni cometer errores.

El monotributo contempla un aporte que va dirigido al sistema de salud que permite acceder a una cobertura médica . Para concretar ese beneficio, cada contribuyente tiene que elegir una entidad autorizada e iniciar la afiliación con la documentación correspondiente.

Durante agosto de 2026 , quienes arranquen con su actividad, cambien de cobertura o necesiten confirmar si la entidad elegida continúa autorizada deben consultar el padrón vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud . Para evitar demoras y garantizar que los aportes lleguen al destino correspondiente, es fundamental elegir la opción correcta.

Desde la aplicación del Decreto 955/2024, los pequeños contribuyentes deben seleccionar una entidad incluida en el Registro de Agentes del Seguro de Salud para Pequeños Contribuyentes . El sistema eliminó la intermediación que existía entre obras sociales y empresas de medicina prepaga para las nuevas afiliaciones, por lo que los aportes se derivan directamente a la cobertura elegida.

Los monotributistas tienen la posibilidad de acceder a una cobertura médica.

Antes de iniciar el trámite, es necesario revisar el padrón oficial, ya que la Superintendencia de Servicios de Salud puede incorporar o excluir entidades cuando existen modificaciones administrativas. El listado vigente de obras sociales habilitadas para monotributistas incluye:

Además de comprobar que la entidad figura en el padrón, también hay que verificar que cuente con clínicas, sanatorios y profesionales en la ciudad donde reside el afiliado.

Así es como podes acceder a una obra social si sos monotributista. Magnific

Paso a paso: cómo afiliarse en la obra social siendo monotributista

La afiliación se hace directamente ante la obra social elegida y, para completar el trámite, normalmente se solicita:

DNI original y copia

Último comprobante de pago del Monotributo

Formulario 184/F de inscripción al régimen

Formulario 152 o credencial de pago

Declaración Jurada 300/97 presentada ante ANSES

Una vez que se entrega la documentación, la obra social registra la afiliación y activa la cobertura de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente. Los monotributistas también tienen la posibilidad de incorporar a los integrantes del grupo familiar mediante el pago de los aportes adicionales previstos por el sistema. En determinadas situaciones, la cobertura puede unificarse con la del cónyuge cuando ambos pertenecen a la misma entidad.

Quienes quieran cambiar de obra social pueden hacerlo una vez cada 12 meses, siempre que hayan permanecido ese período mínimo en la cobertura anterior. El trámite puede hacerse de manera presencial o mediante el servicio Mi SSSalud con clave fiscal nivel 3.

Si una obra social rechaza una afiliación por razones de edad, sexo, embarazo, enfermedad preexistente o una discapacidad, el contribuyente puede presentar un reclamo ante la entidad. Si no obtiene una respuesta satisfactoria, tiene la posibilidad de acudir a la Superintendencia de Servicios de Salud para que analice el caso y determine si corresponde intervenir.