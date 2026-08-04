El monotributo contempla un aporte que va dirigido al sistema de salud que permite acceder a una cobertura médica. Para concretar ese beneficio, cada contribuyente tiene que elegir una entidad autorizada e iniciar la afiliación con la documentación correspondiente.
Monotributo ARCA: cómo darse de alta en la obra social en agosto 2026
Con un trámite muy fácil, existe una forma de acceder a la cobertura médica sin perder tiempo ni cometer errores.
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Durante agosto de 2026, quienes arranquen con su actividad, cambien de cobertura o necesiten confirmar si la entidad elegida continúa autorizada deben consultar el padrón vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud. Para evitar demoras y garantizar que los aportes lleguen al destino correspondiente, es fundamental elegir la opción correcta.
Obras sociales habilitadas para monotributistas
Desde la aplicación del Decreto 955/2024, los pequeños contribuyentes deben seleccionar una entidad incluida en el Registro de Agentes del Seguro de Salud para Pequeños Contribuyentes. El sistema eliminó la intermediación que existía entre obras sociales y empresas de medicina prepaga para las nuevas afiliaciones, por lo que los aportes se derivan directamente a la cobertura elegida.
Antes de iniciar el trámite, es necesario revisar el padrón oficial, ya que la Superintendencia de Servicios de Salud puede incorporar o excluir entidades cuando existen modificaciones administrativas. El listado vigente de obras sociales habilitadas para monotributistas incluye:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social de la Prevención y la Salud
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)
- Obra Social de Músicos (OSDEM)
- Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA)
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)
- Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)
- Obra Social de Vareadores
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR - OSVVRA)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)
- Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)
- Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT)
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)
- Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección (OSDO)
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)
- MET Córdoba S.A.
- Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)
- Administración Recursos para Salud S.A.
- Amsterdam Salud S.A.
- Privamed S.A.
Además de comprobar que la entidad figura en el padrón, también hay que verificar que cuente con clínicas, sanatorios y profesionales en la ciudad donde reside el afiliado.
Paso a paso: cómo afiliarse en la obra social siendo monotributista
La afiliación se hace directamente ante la obra social elegida y, para completar el trámite, normalmente se solicita:
- DNI original y copia
- Último comprobante de pago del Monotributo
- Formulario 184/F de inscripción al régimen
- Formulario 152 o credencial de pago
- Declaración Jurada 300/97 presentada ante ANSES
Una vez que se entrega la documentación, la obra social registra la afiliación y activa la cobertura de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa vigente. Los monotributistas también tienen la posibilidad de incorporar a los integrantes del grupo familiar mediante el pago de los aportes adicionales previstos por el sistema. En determinadas situaciones, la cobertura puede unificarse con la del cónyuge cuando ambos pertenecen a la misma entidad.
Quienes quieran cambiar de obra social pueden hacerlo una vez cada 12 meses, siempre que hayan permanecido ese período mínimo en la cobertura anterior. El trámite puede hacerse de manera presencial o mediante el servicio Mi SSSalud con clave fiscal nivel 3.
Si una obra social rechaza una afiliación por razones de edad, sexo, embarazo, enfermedad preexistente o una discapacidad, el contribuyente puede presentar un reclamo ante la entidad. Si no obtiene una respuesta satisfactoria, tiene la posibilidad de acudir a la Superintendencia de Servicios de Salud para que analice el caso y determine si corresponde intervenir.
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