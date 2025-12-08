Mañana comienzan los depósitos de ANSES y estas serán las primeras personas en cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tomará como referencia la inflación de octubre para realizar los pagos. Los beneficiarios recibirán la prestación previsional sumado al bono y al aguinaldo.
En este marco, los DNI comenzados en 0 serán los primeros en lista para recibir el pago de jubilaciones y pensiones en el mes de diciembre. Las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo de $410.879.59 recibirán un bono previsional extra que les permita alcanzar este monto final.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en diciembre 2025
Los valores de los haberes son:
- Jubilación Mínima: $410.879,59
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67
- Pensión No Contributiva: $308.615,79
A este valor se le suma el aguinaldo correspondiente a la fecha y el mismo se analiza de acuerdo al haber más alto percibido por cada beneficiario durante el año corriente. Así se establece un valor final de:
- Jubilación Mínima: $581.319,39
- Jubilación Máxima: $3.440.695,38
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51
- Pensión No Contributiva: $427.923,57
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
Pasado el feriado del lunes 8 de diciembre se da por iniciado el calendario de pagos según el último número del DNI de cada beneficiario bajo el siguiente esquema:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
