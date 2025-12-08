Mañana comienzan los depósitos de ANSES y estas serán las primeras personas en cobrar + Seguir en









Tras el feriado del lunes 8 de diciembre se realizarán los primeros pagos para algunas prestaciones.

Inicia el calendario de pagos de Anses tras el feriado del 8 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tomará como referencia la inflación de octubre para realizar los pagos. Los beneficiarios recibirán la prestación previsional sumado al bono y al aguinaldo.

En este marco, los DNI comenzados en 0 serán los primeros en lista para recibir el pago de jubilaciones y pensiones en el mes de diciembre. Las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo de $410.879.59 recibirán un bono previsional extra que les permita alcanzar este monto final.

Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en diciembre 2025 Los valores de los haberes son:

Jubilación Mínima: $410.879,59

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67

Pensión No Contributiva: $308.615,79 A este valor se le suma el aguinaldo correspondiente a la fecha y el mismo se analiza de acuerdo al haber más alto percibido por cada beneficiario durante el año corriente. Así se establece un valor final de:

Jubilación Mínima: $581.319,39

Jubilación Máxima: $3.440.695,38

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51

Pensión No Contributiva: $427.923,57 bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Pasado el feriado del lunes 8 de diciembre se da por iniciado el calendario de pagos según el último número del DNI de cada beneficiario bajo el siguiente esquema:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

