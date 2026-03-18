Muchos vecinos de Buenos Aires deberán pagar una multa de casi $4 millones en marzo 2026

Todo lo que tenés que saber sobre los montos de las multas en CABA, que pueden alcanzar cifras millonarias, cómo consultar si tenés infracciones y la forma de pagarlas.

Los conductores pueden consultar si tienen infracciones de tránsito de manera online.

Las infracciones de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actualmente pueden implicar sanciones económicas muy altas, sobre todo cuando se trata de faltas que son consideradas graves. En marzo de 2026, algunos conductores podrían llegar a enfrentar multas que se acercan a los $4 millones , dependiendo de la infracción cometida.

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Estas sanciones lo que buscan es desalentar las conductas peligrosas al volante y reducir los riesgos de accidentes en la vía pública. Las multas más altas están vinculadas principalmente a las infracciones relacionadas con excesos extremos de velocidad , una de las principales causas de los accidentes de tránsito.

El objetivo del gobierno al subir las penalizaciones es utilizarlo como sistema de concientización, las faltas que pueden generar sanciones económicas muy elevadas, son especialmente las que ponen en peligro la seguridad de conductores, pasajeros y peatones.

Durante marzo de 2026, una de las infracciones más severas es superar ampliamente el límite de velocidad dentro de la Ciudad de Buenos Aires .

Los conductores que circulen a más de 140 km/h en CABA pueden recibir multas, que van desde $379.996 hasta $3.799.960 . Este tipo de conducta se considera una infracción grave, debido al alto riesgo que implica para la seguridad en la vía pública. Circular a esa velocidad reduce el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto y aumenta considerablemente las probabilidades de sufrir un accidente.

Este verano habrá nuevos radares para detectar excesos de velocidad en las rutas 2 y 11. Este verano habrá nuevos radares para detectar excesos de velocidad en las rutas 2 y 11.

Además de esta sanción, existen otras infracciones comunes que también implican montos importantes durante marzo de 2026.

Entre las multas vigentes se encuentran:

Superar el límite máximo de velocidad y circular a más de 140 km/h (de 400 a 4.000 UF): desde $379.996 hasta $3.799.960.

Pasar un semáforo en rojo (de 300 a 1.500 UF): desde $284.997 hasta $1.424.985.

Enviar mensajes de texto mientras se conduce (200 UF): $189.998.

Facilitar el vehículo a un menor de edad (200 UF): $189.998.

No usar el cinturón de seguridad (100 UF): $94.999.

Uso del celular al volante (100 UF): $94.999.

Estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad o rampas (300 UF): $284.997.

No respetar la velocidad mínima (70 UF): $66.499,30.

Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50.

Los montos de las multas en la Ciudad se calculan en Unidades Fijas (UF), un sistema que se actualiza periódicamente y que toma como referencia el precio de la nafta premium. Por este motivo, los valores de las infracciones pueden variar con el tiempo, ya que dependen del precio del combustible como parámetro para establecer el valor de cada unidad.

Multa autos

Cómo saber si me hicieron una multa y cómo pagarla

Los conductores pueden verificar si tienen infracciones de tránsito pendientes de manera online, mediante el sistema oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento es simple y rápido. Permite consultar tanto por patente del vehículo, como por DNI del conductor.

El paso a paso para verificar infracciones es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .

Elegir el tipo de consulta: por patente del vehículo o por DNI del conductor .

Marcar la casilla de verificación haciendo clic en “No soy un robot” .

El sistema mostrará el estado del conductor o del vehículo.

Si no existen deudas, el sistema permite descargar el libre deuda de inmediato. En caso de tener infracciones pendientes, aparecerá el detalle de cada falta, el monto a pagar y los puntos disponibles del conductor.

Este sistema digital permite a los conductores conocer su situación en pocos minutos y gestionar el pago de las multas correspondientes, en caso de tener infracciones registrada.