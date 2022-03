Mujeres liderando: de la participación a la toma de decisiones

Desde mi recorrido profesional he conocido y trabajo con mujeres con quienes la escucha, la puesta en común, la construcción de ideas y proyectos colectivos es parte de una dinámica compartida. Para poder llegar a lugares de liderazgo debemos atravesar muchas barreras culturales, derribar mitos, estigmas, prejuicios, es por ello fundamental solidarizarnos entre nosotras. Considero que la empatía y la aceptación asertiva es el camino para dirigir una empresa, ya que se crean mejores entornos para trabajar y, además, permite la obtención de mejores resultados en cuanto a equipo y organización. Estoy segura de que la visión que aportamos las mujeres en la conducción de las organizaciones, además del impacto en la rentabilidad del negocio, incide en mejoras en el bienestar y condiciones laborales de los equipos de trabajo. Habiéndonos desarrollado en ámbitos donde combinar lo personal y lo profesional se vuelve un requisito indispensable, elaborar entornos positivos para que nuestros equipos de trabajo puedan compatibilizar esos aspectos y desarrollarse de manera integrada, más que una estrategia, se vuelve un modo de hacer gestión. Me gusta invitar a no rivalizar sino destacar lo mejor del otro y potenciarse con objetivos comunes.

Mi rol de CEO me permite promover cada vez más la participación de mujeres en los equipos de trabajo, desde el desarrollo, la fabricación, la distribución, administración y difusión de nuestros productos. Creo que la inclusión y la valoración de la diversidad son algunos de los pilares para el crecimiento de nuestra empresa. Pero además, considero que una vez instalada y potenciada la participación de las mujeres en las organizaciones, tenemos la responsabilidad de trabajar colectivamente en el paso siguiente: promover su acceso a los espacios de toma de decisión. En este sentido no importa tanto cuántas seamos sino el lugar que ocupemos.

Estoy convencida que más mujeres liderando organizaciones y sentando las bases, va a permitir que haya más perfiles femeninos que lideren las nuevas organizaciones y que, además, inspiren a las próximas generaciones a sumarse. En la familia de CBSé las voces de nuestras mujeres son constitutivas de nuestras cadenas de valor, en conjunto logramos innovar y llevarles los mejores productos a nuestros consumidores. Creo firmemente que el liderazgo positivo y un equipo de profesionales capaces de enfrentar cualquier desafío son la clave del éxito.

(*) CEO de CBSé.