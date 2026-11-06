Multas de tránsito más caras en noviembre 2026: cuánto cuestan en CABA y Provincia de Buenos Aires

Una distracción al volante puede terminar en un gasto inesperado. Con los valores actuales, conviene conocer las sanciones antes de salir a manejar.

Las multas de tránsito pueden representar un gasto importante para los conductores, especialmente cuando se trata de faltas graves.

Recibir una multa de tránsito puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los conductores. En noviembre, los valores de las infracciones vuelven a aumentar , tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en territorio bonaerense, donde algunas sanciones alcanzan cifras millonarias.

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Los importes dependen del lugar donde se comete la falta y de su gravedad. Por eso, es importante conocer cuánto cuesta cada infracción y cuáles son las más caras.

En CABA, las sanciones se calculan mediante Unidades Fijas (UF) , cuyo valor se actualiza cada seis meses. Desde septiembre, cada una equivale a $1.173,08 , una cifra que se mantendrá vigente hasta el 1° de marzo de 2027.

En la Ciudad de Buenos Aires, los valores de las infracciones se actualizan cada seis meses.

Con estos valores, estacionar en un lugar prohibido cuesta $117.308 , al igual que utilizar el celular mientras se conduce o no llevar puesto el cinturón de seguridad. En cambio, enviar mensajes de texto al volante eleva la sanción a $234.616.

Circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida implica pagar $469.232, el mismo importe que corresponde a quienes manejan sin seguro obligatorio vigente. Por su parte, tener la patente adulterada o circular sin ella puede costar $1.173.080.

Cruzar un semáforo en rojo también está entre las infracciones más caras. Las multas van desde $351.924 hasta $1.759.620, según la gravedad del caso.

Provincia de Buenos Aires: el detalle de cuánto se paga por cada falta

En territorio bonaerense, las multas aumentaron un 2,58% desde el 1° de noviembre. La actualización llevó el valor de la Unidad Fija de $2.281 a $2.340, que seguirá vigente durante diciembre.

El ajuste se calcula a partir del precio del litro de nafta premium. Se toma como referencia el que cobra la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata.

Con la nueva escala, las principales infracciones tienen los siguientes costos:

Estacionar en lugares prohibidos: de $117.000 a $234.000

No utilizar cinturón de seguridad o casco: de $117.000 a $234.000

Circular sin la documentación obligatoria: de $117.000 a $234.000

No llevar el comprobante del seguro: de $117.000 a $234.000

Cruzar un semáforo en rojo: de $702.000 a $2.340.000

Circular a contramano: de $702.000 a $2.340.000

Girar a la izquierda donde está prohibido: de $702.000 a $2.340.000

Manejar con la VTV vencida: de $702.000 a $2.340.000

Conducir sin seguro vigente o sin habilitación: de $702.000 a $2.340.000

El monto final depende de la infracción cometida y de las circunstancias de cada caso. Además del pago correspondiente, determinadas faltas pueden provocar la pérdida de puntos de la licencia de conducir.

Las multas en la provincia de Buenos Aires aumentaron en noviembre y algunas faltas pueden costar más de dos millones de pesos. Ciudad de Buenos Aires

Exceso de velocidad y alcohol en sangre: las multas que superan los dos millones de pesos

Entre las sanciones más elevadas aparecen las relacionadas con el exceso de velocidad. En CABA, superar el límite permitido hasta en un 30% cuesta $175.962, mientras que hacerlo por un porcentaje mayor, sin sobrepasar los 140 km/h, implica pagar $293.270.

La situación es mucho más grave cuando se circula a más de 140 km/h, ya que la multa puede alcanzar los $4.692.320. En la provincia de Buenos Aires, las infracciones por velocidad tienen valores que van desde $351.000 hasta $2.340.000.

El consumo de alcohol también puede generar sanciones millonarias. En la Ciudad, manejar con más de 0,5 y menos de 1 gramo de alcohol por litro de sangre puede costar entre $175.962 y $1.173.080. Cuando el nivel alcanza o supera 1 gramo, la conducta pasa a ser una contravención y la multa puede llegar a $2.346.160, además de la inhabilitación para conducir.

En la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol cero al volante. Quienes incumplan esta norma pueden recibir multas de entre $702.000 y $2.340.000.

Negarse a realizar un control de alcoholemia puede resultar todavía más caro. En territorio bonaerense, esta falta contempla sanciones de $1.170.000 a $2.808.000, el importe máximo entre las infracciones mencionadas.