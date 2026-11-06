Recibir una multa de tránsito puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los conductores. En noviembre, los valores de las infracciones vuelven a aumentar, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en territorio bonaerense, donde algunas sanciones alcanzan cifras millonarias.
Multas de tránsito más caras en noviembre 2026: cuánto cuestan en CABA y Provincia de Buenos Aires
Una distracción al volante puede terminar en un gasto inesperado. Con los valores actuales, conviene conocer las sanciones antes de salir a manejar.
-
Multas de tránsito: PBA lanza un asistente virtual por WhatsApp para consultar infracciones
-
Licencia de conducir en riesgo: qué pasa con tus puntos de scoring si manejas mirando el celular
Los importes dependen del lugar donde se comete la falta y de su gravedad. Por eso, es importante conocer cuánto cuesta cada infracción y cuáles son las más caras.
¿Cuáles son los nuevos montos de las infracciones en la Ciudad?
En CABA, las sanciones se calculan mediante Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza cada seis meses. Desde septiembre, cada una equivale a $1.173,08, una cifra que se mantendrá vigente hasta el 1° de marzo de 2027.
Con estos valores, estacionar en un lugar prohibido cuesta $117.308, al igual que utilizar el celular mientras se conduce o no llevar puesto el cinturón de seguridad. En cambio, enviar mensajes de texto al volante eleva la sanción a $234.616.
Circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida implica pagar $469.232, el mismo importe que corresponde a quienes manejan sin seguro obligatorio vigente. Por su parte, tener la patente adulterada o circular sin ella puede costar $1.173.080.
Cruzar un semáforo en rojo también está entre las infracciones más caras. Las multas van desde $351.924 hasta $1.759.620, según la gravedad del caso.
Provincia de Buenos Aires: el detalle de cuánto se paga por cada falta
En territorio bonaerense, las multas aumentaron un 2,58% desde el 1° de noviembre. La actualización llevó el valor de la Unidad Fija de $2.281 a $2.340, que seguirá vigente durante diciembre.
El ajuste se calcula a partir del precio del litro de nafta premium. Se toma como referencia el que cobra la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata.
Con la nueva escala, las principales infracciones tienen los siguientes costos:
-
Estacionar en lugares prohibidos: de $117.000 a $234.000
No utilizar cinturón de seguridad o casco: de $117.000 a $234.000
Circular sin la documentación obligatoria: de $117.000 a $234.000
No llevar el comprobante del seguro: de $117.000 a $234.000
Cruzar un semáforo en rojo: de $702.000 a $2.340.000
Circular a contramano: de $702.000 a $2.340.000
Girar a la izquierda donde está prohibido: de $702.000 a $2.340.000
Manejar con la VTV vencida: de $702.000 a $2.340.000
Conducir sin seguro vigente o sin habilitación: de $702.000 a $2.340.000
El monto final depende de la infracción cometida y de las circunstancias de cada caso. Además del pago correspondiente, determinadas faltas pueden provocar la pérdida de puntos de la licencia de conducir.
Exceso de velocidad y alcohol en sangre: las multas que superan los dos millones de pesos
Entre las sanciones más elevadas aparecen las relacionadas con el exceso de velocidad. En CABA, superar el límite permitido hasta en un 30% cuesta $175.962, mientras que hacerlo por un porcentaje mayor, sin sobrepasar los 140 km/h, implica pagar $293.270.
La situación es mucho más grave cuando se circula a más de 140 km/h, ya que la multa puede alcanzar los $4.692.320. En la provincia de Buenos Aires, las infracciones por velocidad tienen valores que van desde $351.000 hasta $2.340.000.
El consumo de alcohol también puede generar sanciones millonarias. En la Ciudad, manejar con más de 0,5 y menos de 1 gramo de alcohol por litro de sangre puede costar entre $175.962 y $1.173.080. Cuando el nivel alcanza o supera 1 gramo, la conducta pasa a ser una contravención y la multa puede llegar a $2.346.160, además de la inhabilitación para conducir.
En la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol cero al volante. Quienes incumplan esta norma pueden recibir multas de entre $702.000 y $2.340.000.
Negarse a realizar un control de alcoholemia puede resultar todavía más caro. En territorio bonaerense, esta falta contempla sanciones de $1.170.000 a $2.808.000, el importe máximo entre las infracciones mencionadas.
- Temas
- multa
- Ciudad de Buenos Aires