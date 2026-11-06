Operativo por el papa León XIV en CABA: mapa de cortes y desvíos hoy, viernes 6 de noviembre

La visita del Sumo Pontífice tendrá un importante operativo de seguridad y movilidad en la Ciudad de Buenos Aires.

La visita del papa León XIV tendrá un importante operativo de seguridad y movilidad en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo por la visita del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires sumó nuevos cortes de tránsito este viernes 6 de noviembre. Desde la medianoche, quedó interrumpida la circulación en un tramo de la avenida Del Libertador y varias calles transversales , en el marco de los preparativos y el montaje de estructuras para las actividades del Pontífice.

Ante las restricciones, el Gobierno porteño organizó desvíos para quienes llegan desde Zona Norte y necesitan dirigirse hacia Recoleta, el Centro o la zona portuaria. Además, dispuso que algunas autopistas sean gratuitas para determinados vehículos hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14.

Desde las 00 de este viernes, se completó el corte total de la avenida Del Libertador entre Ortega y Gasset y Olleros . La interrupción no afecta la circulación sobre Olleros, pero sí alcanza a distintas calles transversales en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Del Libertador.

Para evitar que los vehículos ingresen a las calles internas de Palermo y generen congestionamientos, los agentes de tránsito derivan a quienes llegan desde el norte hacia dos recorridos alternativos: uno por Luis María Campos y otro a través del Parque 3 de Febrero.

Quienes opten por el recorrido del parque podrán doblar a la izquierda en Olleros, continuar por Valentín Alsina y Pinedo, y salir a Figueroa Alcorta. Al llegar a Dorrego, deberán tomar el contracarril habilitado hasta la Avenida Casares, aproximadamente 200 metros después de Sarmiento. Allí podrán doblar a la derecha para retomar Del Libertador.

Vías alternativas desde Zona Norte

Los automovilistas que viajen desde Zona Norte hacia la Ciudad podrán utilizar distintos corredores para evitar el área afectada por los cortes. Una de las principales opciones es circular por la Avenida Lugones y continuar por la Autopista Illia, que permite acceder a Recoleta y al Centro porteño.

Otra alternativa es tomar la colectora de la Illia y desviarse por Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado. Desde allí, se puede continuar por Ramón Castillo para llegar a Retiro y la zona portuaria.

También se puede bajar de la autopista General Paz y utilizar avenidas como Cabildo, Santa Fe y Las Heras, según el destino final. La recomendación es evitar los alrededores de Del Libertador y planificar el recorrido con anticipación, ya que el operativo puede generar demoras en las zonas cercanas.

Autopistas gratis por la visita del Papa

Como parte del esquema de movilidad, el Gobierno de la Ciudad dispuso que la Autopista Illia sea gratuita para motos, autos y camionetas. La medida busca ofrecer una vía alternativa para quienes necesitan desplazarse entre Zona Norte, Recoleta y el Centro.

También se habilitó la circulación sin costo por el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios. En este corredor, las motos no están permitidas, por lo que deberán utilizar otras vías habilitadas.

La gratuidad de ambas autopistas estará vigente hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14. La medida forma parte del operativo especial de tránsito organizado por la visita papal y busca reducir la congestión en los sectores afectados por los cortes.

Agenda del Papa León XIV en CABA

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y tendrá distintas actividades en la Ciudad de Buenos Aires antes de continuar con su recorrido por Córdoba y Luján.

Durante su primera jornada, el Pontífice arribará al Aeroparque Jorge Newbery alrededor de las 16.30. Luego se trasladará hacia Plaza San Martín, la Casa Rosada y el Palacio Libertad, en el marco de los encuentros institucionales previstos.

El lunes 9 de noviembre, la agenda continuará con una visita al Cottolengo Don Orione y una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Esta última actividad será uno de los principales encuentros públicos de su paso por la Ciudad y explica parte de los cortes y restricciones que se implementan en la zona.

Para consultar actualizaciones sobre el operativo, los cortes y los desvíos, se puede ingresar al sitio oficial del Gobierno porteño.