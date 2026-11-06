Multas de tránsito: Provincia lanza un asistente virtual por WhatsApp para consultar infracciones + Agregar ámbito en









Funcionará las 24 horas y permitirá hacer la consulta con el DNI o la patente. El Gobierno bonaerense advirtió que el servicio no pedirá claves ni datos bancarios.

Los conductores bonaerenses podrán consultar sus multas de tránsito a través de WhatsApp. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires aprobó la creación del “Asistente Virtual de Infracciones BA”, una herramienta con respuestas automatizadas que permitirá conocer las infracciones de jurisdicción provincial, ver su detalle y generar el cupón de pago las 24 horas, los 365 días del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida quedó formalizada mediante la Disposición 99/2026 de la Dirección Provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa, firmada por su titular, Jorge Leopoldo Orzali, y publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense.

Se trata de un asistente conversacional con procesamiento de lenguaje natural, que funcionará exclusivamente a través de WhatsApp Business, asociado a un número telefónico oficial de la Provincia verificado por Meta. Para hacer la consulta bastará con ingresar el número de DNI o el dominio del vehículo.

El nuevo canal complementará el sitio oficial infraccionesba.gba.gob.ar, que ya permite consultar las multas asociadas a una patente. La información que brinde el asistente saldrá del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), donde se registran las actas, su estado procesal y los dispositivos habilitados para constatar infracciones.

Con el foco puesto en evitar estafas, la disposición aclara que el asistente no solicitará claves, contraseñas, usuarios, códigos ni datos bancarios o financieros de ningún tipo. Solo pedirá la patente o el DNI y, de manera optativa, un correo electrónico para enviar el acta o el cupón de pago. Además, el número de acceso se difundirá únicamente por los canales oficiales del Gobierno provincial, para “prevenir suplantaciones de identidad y maniobras fraudulentas”.

Los datos personales se tratarán conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y quedarán alojados en servidores propios de la Provincia. La norma establece también que las respuestas del asistente tendrán carácter “meramente informativo y orientativo”, con lo que queda resguardado el derecho de defensa de quienes sean señalados como presuntos infractores. La Dirección Provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa será la encargada de administrar la herramienta, actualizar sus flujos de conversación y bases de conocimiento y coordinar su integración con los sistemas de gestión y juzgamiento de infracciones. La implementación se hará con los recursos técnicos y humanos existentes.

Temas Boletín Oficial