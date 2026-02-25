Circular con la VTV vencida: en qué momento recibís la multa y qué otras sanciones podés sufrir + Seguir en









La falta de revisión técnica no sólo implica una sanción inmediata, sino que expone al conductor a costos altos y la posible retención del auto.

Circular con la VTV vencida puede generar problemas más graves para el conductor que solo la multa. lev dolgachov

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito indispensable para transitar en Argentina. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en territorio bonaerense, el control del estado del auto forma parte de las exigencias básicas para circular.

A pesar de su importancia, muchos conductores dejan pasar la fecha que figura en la oblea. El error suele atribuirse a distracción o a la creencia de que existe un plazo extra, pero la realidad es que la normativa vigente no contempla ninguna prórroga automática.

vtv.webp iprofesional. ¿En qué momento se entra en infracción? La falta se configura desde el día posterior al que indica la etiqueta adherida al parabrisas. Por ejemplo, si el vencimiento figura el 5 de abril, el 6 ya se considera incumplimiento.

En la provincia de Buenos Aires, el sistema permite adelantar el trámite hasta 30 días antes. Esa opción le da a los conductores un margen para organizar la agenda, aunque no modifica la regla principal: una vez superada la fecha, el vehículo queda fuera de norma.

Otro punto que genera confusión es el turno solicitado. Contar con una cita confirmada no habilita a circular si la revisión ya expiró. Ante un control, el agente puede poner la multa aunque el conductor tenga programada la inspección para los días siguientes.

¿Cuánto puede llegar a costar la multa? En jurisdicción bonaerense, la penalidad se fija en Unidades Fijas (UF), cuyo valor depende del precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino en La Plata. La escala va de 300 a 1000 UF. Con la actualización vigente, el importe mínimo es de $542.100 y el máximo puede alcanzar $1.807.000, según la gravedad evaluada y los antecedentes del conductor. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el esquema es muy similar. La infracción se considera grave y equivale a unas 400 UF. Hoy, el monto se ubica cerca de $319.400, aunque varía de acuerdo con la cotización del combustible. Otras sanciones Es importante tener en cuenta que el impacto no termina en el pago de la multa. Durante los operativos de tránsito, las autoridades pueden disponer la retención del vehículo hasta que se solucione el problema. Esa medida implica traslado a playa de acarreo y el abono de los costos de grúa y estadía. En determinados casos también puede haber retención de la licencia por un lapso determinado, con la entrega de un permiso provisorio. Además, si ocurre un siniestro y el control técnico no está al día, la compañía de seguros podría objetar la cobertura. Es por eso que revisar la fecha de la oblea y anticipar el turno evita multas costosas y contratiempos legales.

