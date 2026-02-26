Valores millonarios: la infracción común en CABA, que ahora cuesta más de 3 millones de pesos + Seguir en









Cometer una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires puede tener un fuerte impacto en el bolsillo. Entre controles presenciales, radares y fotomultas, el esquema sancionatorio mantiene valores elevados, que seguirán vigentes hasta la próxima actualización prevista para comienzos de marzo de 2026.

Las multas se calculan en función de la Unidad Fija (UF), un parámetro que se actualiza de manera semestral, según el precio de la nafta premium. Desde septiembre, cada UF tiene un valor de $798,51, cifra que continuará en vigor hasta el 2 de marzo de 2026.

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES La infracción millonaria La falta más grave del sistema actual es el exceso de velocidad superior a los 140 km/h. Esta conducta, considerada de altísimo riesgo, contempla sanciones que van de 400 a 4.000 UF, lo que con los valores actuales implica una multa máxima de $3.194.040.

Las autoridades advierten que circular a esas velocidades reduce drásticamente la capacidad de reacción y aumenta la distancia de frenado, elevando el riesgo de siniestros graves. Además del costo económico, la infracción implica una importante quita de puntos del scoring y puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

Otros valores de infracciones comunes Entre las faltas más comunes también se destacan:

Uso del celular al volante : la multa parte de $79.851 y puede ascender a $159.702 si el conductor es detectado escribiendo o enviando mensajes mientras maneja.

Estacionar en lugares prohibidos , como rampas para personas con movilidad reducida o paradas de transporte público: $239.553 .

Circular sin cinturón de seguridad o con la VTV vencida: $79.851. La Ciudad mantiene el beneficio de pago voluntario, que permite obtener una reducción del 50% en infracciones leves abonadas dentro del plazo establecido. No obstante, en faltas graves, como el exceso de velocidad por encima de 140 km/h, este descuento generalmente no se aplica debido a la magnitud del riesgo. Con este esquema vigente, respetar las normas de tránsito no solo es una cuestión de seguridad vial, sino también una forma de evitar sanciones que pueden superar los tres millones de pesos.

