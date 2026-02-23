El esquema de sanciones viales vigente de 2026 redefine el impacto económico de circular sin cumplir los requisitos obligatorios, con la Verificación Técnica Vehicular como uno de los ejes centrales del control.
VTV al día: multas desde $500.000 por circular sin la documentación adecuada.
El ajuste de las sanciones viales en febrero elevó el impacto económico para quienes no cumplan con los requisitos obligatorios de control.
La actualización de valores en Ciudad y Provincia elevó el costo de las infracciones a niveles que superan el medio millón de pesos, especialmente cuando falta documentación clave o el vehículo no cumple las condiciones mecánicas exigidas por la normativa, con el objetivo de reforzar la seguridad vial.
Durante febrero, al ser parte de la temporada vacacional el control se intensifica en operativos de rutina y accesos estratégicos. En territorio bonaerense, circular sin la VTV al día implica sanciones que parten de $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
A estos valores se suman otras faltas documentales frecuentes. La acumulación de infracciones, además, puede derivar en bloqueos administrativos que dificultan trámites futuros. Por eso es ampliamente recomendable anticiparse a los vencimientos y revisar la documentación antes de salir a la ruta, ya que el control no se limita al certificado de VTV, (incluye licencia, seguro y patente).
Cómo se calculan las multas con la Unidad Fija Móvil
El sistema de cálculo de infracciones se realiza de acuerdo al sistema de Unidad Fija, un parámetro que actualiza los montos en función del precio del combustible premium.
Los valores varían según la jurisdicción:
CABA: $798,51
PBA: 1807
Por ende, los valores se diferencian de la siguiente manera:
En CABA
Circular sin registro habilitante: a partir de $40.000
No usar cinturón alcanza: desde $80.000
Cruzar un semáforo en rojo: desde $239.000
Uso del celular al volante y el estacionamiento en espacios reservados: desde $240.000.
En PBA
Las infracciones más comunes van entre $90.000 y $180.700.
Las faltas graves, como alcoholemia positiva o exceso de velocidad: $1.807.000 (debido a la política de tolerancia cero).
A su vez, no pagar en término genera recargos, intereses y bloqueos administrativos, además de posibles sanciones como la retención de la licencia o la obligación de realizar cursos de educación vial.
