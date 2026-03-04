Nahuel Gallo hablará por primera vez tras su regreso al país

El gendarme dará este miércoles una conferencia de prensa en el Edificio Centinela acompañado por la ex ministra Patricia Bullrich y la cúpula de la fuerza. Será su primera aparición pública desde su llegada a la Argentina.

El gendarme Nahuel Gallo brindará este miércoles su primera conferencia de prensa desde su regreso a la Argentina, tras pasar 448 días detenido en Venezuela. El encuentro con los medios fue convocado por el Ministerio de Seguridad y se realizará a las 14 en el Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional Argentina.

La actividad contará con la presencia de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , quien encabezará la presentación junto al propio Gallo. La funcionaria busca darle un marco institucional al regreso del efectivo y exponer públicamente su testimonio tras el episodio que lo mantuvo fuera del país.

En la mesa también estarán la actual ministra, Alejandra Monteoliva, y el jefe de la Gendarmería, el comandante general Claudio Brilloni. La presencia de la conducción política y operativa de la fuerza apunta a reforzar el respaldo institucional al gendarme.

Según informó oficialmente la cartera de Seguridad, la conferencia se realizará en el salón principal del edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro. Desde el ministerio señalaron que el objetivo es que Gallo pueda relatar su experiencia y responder preguntas de la prensa tras su llegada al país.

El regreso del efectivo generó una fuerte atención dentro del ámbito político y de seguridad. En el Gobierno consideran que su testimonio público puede aportar detalles sobre las circunstancias que rodearon el episodio y sobre los pasos que se siguieron para garantizar su retorno.

En paralelo, la aparición pública también tiene un componente político. La ministra Bullrich busca capitalizar institucionalmente el desenlace del caso y mostrar el acompañamiento del Estado a los miembros de las fuerzas federales.

Nahuel Gallo llegó a la Argentina tras 448 días de detención en Venezuela: así fue el reencuentro con su hijo

Gallo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 4:45 de la madrugada del lunes en un avión privado vinculado a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y utilizado habitualmente por Claudio "Chiqui" Tapia. Vestido con su uniforme de cabo, pisó suelo argentino luego de haber sido liberado el domingo por el gobierno venezolano.

En la pista lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de apenas tres años. El primer abrazo fue con el niño, en medio del operativo de seguridad dispuesto para el arribo. Ese gesto selló el final de una etapa atravesada por la angustia y la distancia. Luego llegó el reencuentro con su pareja, también cargado de emoción.

En la terminal aérea estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich; y el canciller Pablo Quirno, quienes acompañaron el arribo del efectivo tras su liberación.

Habló la esposa de Nahuel Gallo tras su reencuentro en Argentina: "Necesita sanar"

Horas más tarde, su esposa, María Alexandra Gómez, rompió el silencio y habló con crudeza sobre lo que significó este tiempo: “Estaba viviendo una pesadilla”, resumió en diálogo con TN.

“Nahu necesita sanar su cuerpo, su corazón y su mente”, escribió en su cuenta de X, al describir el estado físico y emocional de su marido.

El efectivo había sido detenido en Caracas en medio de acusaciones de espionaje y terrorismo durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Su liberación se produjo después de la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos y en medio de gestiones diplomáticas y contactos paralelos que incluyeron a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).