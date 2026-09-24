Harry Kane sorprende: quiere jugar en la MLS y también incursionar en la NFL

El capitán de la Selección de Inglaterra está bastante cerca de llegar a un acuerdo para renovar su contrato con el Bayern de Múnich, pero contempla la posibilidad de cambiar de deporte en el ocaso de su carrera.

Harry Kane no descarta en el final de su carrera cambiar de deporte y pasar de jugar del fútbol al fútbol americano como pateador a los palos.

Harry Kane planteó la posibilidad de combinar su carrera como pateador especialista en la NFL con el fin de su carrera futbolística en la Major League Soccer (MLS), practicando ambos deportes simultáneamente.

El capitán de Inglaterra declaró que estaba "bastante cerca" de cerrar un nuevo contrato con el Bayern de Múnich y que el anuncio se haría "pronto". Sin embargo, de cara al futuro, hacia el final de su carrera futbolística, Kane aún contempla la posibilidad de cambiar de deporte.

El futbolista inglés lleva mucho tiempo pensando en convertirse en golfista profesional -es socio de Wentworth, un club privado en las afueras de Londres- y tiene un hándicap de dos, aunque sabe lo difícil que sería llegar a ser profesional. Su otra pasión deportiva es el fútbol americano. Durante años consideró en forma muy seria la posibilidad de especializarse en patadas a los palos y reveló que quiere explorar esa opción más a fondo.

“Es algo que intentaré analizar con más detenimiento”, declaró Kane a los periodistas en St George's Park, durante la concentración de la selección de Inglaterra. “Todo depende de lo que suceda en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de mi motivación y de lo que quiera hacer. La NFL es mucho más realista que el golf, digámoslo así”, aseguró Kane.

El capitán de Inglaterra incluso planteó públicamente, por primera vez, la posibilidad de combinar ambas actividades en el futuro, especialmente si llegara a jugar en la MLS . Kane considera que la posición de 'kicker' podría adaptarse mejor a sus características que otras disciplinas que también le apasionan.

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, evalúa pasar a jugar a la MLS y luego dedicarse al fútbol americano, aunque hasta planea hacerlo en simultáneo al fútbol.

“Quizás si llego a la MLS en el futuro o a algún otro equipo, podría ser posible combinar ambas cosas, con las temporadas», dijo. «Pero lo tengo en mente porque ahora mismo siento que quiero jugar aquí todo el tiempo que pueda”.

Harry Kane no sería el primer futbolista en dar el salto a la NFL

Kane tiene como principal referencia al exdefensor central Brandon Aubrey, quien fue futbolista profesional del Toronto FC y actualmente se juega para los Dallas Cowboys. Sin embargo, el delantero inglés es consciente de que dar el salto de un deporte a otro no sería sencillo, por lo que considera que necesitaría una preparación específica antes de intentarlo.

El capitán de Inglaterra reconoce que la televisión puede hacer que los deportes de élite parezcan más sencillos de lo que realmente son, por lo que no subestima el desafío que representaría convertirse en “kicker”. Si finalmente decide probar suerte en el fútbol americano, asegura que se tomaría el proceso con seriedad y dedicaría entre seis meses y un año a entrenar y prepararse.

Por ahora, el futbolista tampoco ha recibido ningún acercamiento de una franquicia de la NFL y no contempla abandonar el fútbol en el corto plazo. Su posible aventura en el fútbol americano queda, por el momento, como un proyecto para el futuro.