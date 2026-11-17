Multas de tránsito en Provincia: habilitan un chat para consultar deudas con DNI o patente + Agregar ámbito en









El Gobierno bonaerense incorporó un servicio digital para facilitar la gestión de infracciones, desde el cual los conductores podrán acceder a su información.

La Provincia de Buenos Aires incorpora nuevas herramientas digitales para facilitar la consulta de multas de tránsito. Magnific

Consultar las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires puede ser un trámite necesario antes de vender un vehículo, renovar la licencia de conducir o verificar si existen infracciones pendientes. Hasta ahora, una de las alternativas era ir ala página oficial del organismo provincial y buscar la información correspondiente.

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Para simplificar este procedimiento, el Ministerio de Transporte bonaerense incorporó un nuevo canal de atención digital. La iniciativa busca agilizar las consultas, reducir los tiempos de gestión y permitir que los ciudadanos accedan a información oficial desde los dispositivos que usan a diario.

Los conductores bonaerenses cuentan con distintos canales para realizar trámites. Una nueva herramienta para simplificar los trámites de los conductores La Provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento el Asistente Virtual de Infracciones BA, un servicio que permite consultar multas de tránsito por WhatsApp, sin tener que concurrir personalmente a una dependencia. La iniciativa fue aprobada por la Disposición 99/2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, y forma parte de las políticas de digitalización impulsadas por el Ministerio de Transporte provincial. El sistema permite:

consultar infracciones registradas a nombre de una persona o vehículo

acceder al detalle de las actas de tránsito

generar y descargar cupones de pago para regularizar deudas

recibir orientación sobre los procedimientos disponibles La herramienta funciona como un canal complementario dela página oficial, donde los conductores también pueden consultar multas y realizar distintas gestiones. Ahora los usuarios cuentan con una alternativa para obtener información de una manera más cómoda.

Los controles de tránsito buscan promover el cumplimiento de las normas de seguridad vial en calles y rutas. Magnific ¿Qué es Infracciones BA y cómo opera las 24 horas? Infracciones BA es el sistema oficial de consulta y gestión de multas de tránsito de la provincia de Buenos Aires. Su nuevo asistente virtual usa respuestas automatizadas para orientar a los conductores y facilitar el acceso a la información. El servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año, a través de una cuenta oficial de WhatsApp Business verificada por Meta. Para hacer una consulta, solamente se necesita ingresar uno de estos datos:

número de DNI del titular

patente o dominio del vehículo La información procede del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), que reúne las actas registradas en jurisdicción provincial, su situación administrativa y los datos correspondientes a las infracciones. Además, el usuario puede proporcionar voluntariamente una dirección de correo electrónico para recibir una copia del acta o del cupón de pago. La normativa establece que los datos personales deben tratarse conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y permanecer en servidores del Gobierno bonaerense. La digitalización de los servicios públicos permite agilizar gestiones y mejorar la atención a los ciudadanos. Magnific Consultas desde el celular: las claves del sistema que ya está en marcha El nuevo servicio ya se encuentra habilitado y puede usarse desde cualquier teléfono con WhatsApp o desde una computadora por WhatsApp Web. El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó que el número oficial es +54 9 221 309-5014. Para consultar las infracciones, los conductores deben seguir estos pasos: Agendar el número 221 309-5014

Iniciar una conversación con el asistente virtual

Seleccionar la opción correspondiente a la consulta de infracciones

Ingresar el número de DNI o la patente del vehículo

Revisar las actas disponibles y, si corresponde, solicitar el cupón de pago También es posible ingresar con los códigos QR publicados en los canales institucionales de la Provincia. Por otra parte, el Gobierno bonaerense incorporó un chat interactivo dentro de la página oficial de consulta de infracciones, que permite recibir orientación mientras se usa el sitio. La recomendación de seguridad es verificar que se esté usando un canal oficial. Las autoridades aclararon que el asistente nunca solicitará contraseñas, claves personales, códigos de verificación ni información bancaria. Si una cuenta pide esos datos, es importante evitar compartirlos y comprobar su autenticidad antes de continuar.