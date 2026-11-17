Una encuesta de Zuban Córdoba reveló que el 88,2% de los argentinos tiene una valoración favorable del Pontífice. Sus mensajes sobre democracia, economía y convivencia social también recibieron un amplio respaldo.

La imagen positiva del papa León XIV registró un fuerte crecimiento en la Argentina después de su visita al país y alcanzó el 88,2% , según una encuesta nacional realizada por una consultora. El resultado representó un incremento de 19,7 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando la valoración favorable del Sumo Pontífice se ubicaba en el 68,5% .

El relevamiento se desarrolló entre el 11 y el 13 de noviembre , inmediatamente después de la gira apostólica de León XIV por territorio argentino, y abarcó 1.200 casos de distintas regiones del país.

Además de medir la percepción sobre el jefe de la Iglesia católica , el estudio analizó el grado de aceptación de algunas de las principales ideas que el Papa transmitió durante su estadía, especialmente aquellas relacionadas con la economía, la democracia, la propiedad privada y la convivencia social .

Los resultados mostraron niveles elevados de coincidencia con sus mensajes, con p orcentajes de aprobación que superaron el 90% en varias de las afirmaciones evaluadas.

El dato central de la encuesta fue el salto en la valoración favorable del pontífice, que pasó del 68,5% en septiembre al 88,2% en noviembre . La diferencia de 19,7 puntos porcentuales reflejó una mejora considerable en la percepción pública de León XIV durante los dos meses analizados.

La visita de León XIV marcó un antes y un después en su imagen. Archivo

En contraste, la imagen negativa se ubicó en apenas el 3,8%, mientras que el 2,8% de los consultados aseguró no conocer al pontífice. Por otra parte, el 5,2% manifestó que no sabía cómo evaluar su figura.

De esta manera, casi nueve de cada diez encuestados expresaron una opinión favorable sobre el Papa, en un escenario marcado por la repercusión de sus actividades y discursos durante su visita a la Argentina.

Aunque el relevamiento se realizó inmediatamente después de la gira, los resultados no permiten establecer por sí solos cuánto del crecimiento respondió directamente a ese acontecimiento.

Más del 91% respaldó el mensaje del Papa sobre la economía

Uno de los aspectos más destacados del estudio fue el nivel de acuerdo con las declaraciones de León XIV acerca de la relación entre la actividad económica y el bienestar de las personas.

La consultora preguntó a los participantes si coincidían con la siguiente afirmación del pontífice: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

El resultado mostró que el 91,1% de los encuestados expresó su acuerdo con ese principio. En tanto, el 5,9% manifestó una posición contraria y el 3% respondió que no sabía o prefirió no contestar.

El respaldo a esta afirmación constituyó uno de los principales resultados de la encuesta, que también buscó identificar el grado de aceptación de los planteos sociales del Papa entre la población argentina.

El mensaje del Papa que recibió un 95,1% de apoyo

La valoración de los mensajes vinculados con la convivencia democrática también registró porcentajes elevados. En particular, el 95,1% de los consultados coincidió con una afirmación de León XIV sobre la importancia del respeto y la escucha en el debate público.

"La democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar", fue la frase incluida en el cuestionario. Frente a ese nivel de aprobación, apenas el 2,7% de los encuestados manifestó su desacuerdo, mientras que el 2,2% no supo responder.

El resultado evidenció un amplio consenso entre los participantes sobre la necesidad de preservar el diálogo y el respeto como componentes fundamentales del funcionamiento democrático.

La encuesta también incluyó otra afirmación relacionada con la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, que obtuvo el porcentaje de aceptación más alto del relevamiento. En ese caso, el 97,2% expresó su acuerdo, frente al 2,7% que se manifestó en desacuerdo y un 0,1% que no definió su posición.

Los mensajes de León XIV que recibieron mayor respaldo

Otro de los puntos evaluados por Zuban Córdoba y Asociados estuvo relacionado con la concepción de la propiedad privada que expresó el pontífice. El estudio consultó sobre la afirmación de que el derecho a la propiedad privada tiene una "hipoteca social", concepto vinculado con el destino universal de los bienes.

La expresión remite a la doctrina social de la Iglesia, que reconoce la propiedad privada, pero sostiene que su ejercicio debe contemplar las necesidades del conjunto de la sociedad. Según los resultados, el 69,8% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con el planteo.

En cambio, el 21,3% expresó su desacuerdo y el 8,9% respondió que no sabía o no contestó. Aunque recibió una valoración mayoritariamente favorable, esta afirmación presentó un nivel de consenso inferior al registrado en los mensajes sobre economía y democracia.

Los resultados evidenciaron que las afirmaciones relacionadas con el fortalecimiento institucional, la convivencia democrática y una economía centrada en las personas concentraron los mayores niveles de acuerdo.

La posición sobre la función social de la propiedad privada también obtuvo un respaldo mayoritario, aunque registró una proporción más elevada de respuestas en desacuerdo.

El relevamiento de Zuban Córdoba y Asociados se llevó a cabo entre el 11 y el 13 de noviembre de 2026, después de la visita de León XIV a la Argentina. La investigación utilizó cuestionarios estructurados, administrados mediante una modalidad 100% online, y contó con una muestra nacional de 1.200 casos.

La consultora informó un margen de error de ±2,53 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. Los datos reflejaron una mejora significativa en la imagen pública del pontífice entre septiembre y noviembre, acompañada por un respaldo mayoritario a varios de sus principales mensajes.

Con una imagen positiva del 88,2% y una valoración negativa de apenas el 3,8%, León XIV cerró su visita a la Argentina con elevados niveles de aceptación entre los participantes del estudio, en un contexto en el que sus reflexiones sobre la democracia, la economía y la convivencia social encontraron una amplia adhesión.