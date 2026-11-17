Quiénes pueden viajar gratis en el subte con DNI: requisitos y cómo activarlo + Agregar ámbito en









Un nuevo sistema permite acceder al transporte porteño sin pagar el pasaje, siempre que se cumplan determinadas condiciones y se complete un trámite previo.

Los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos podrán utilizar el DNI para acceder gratis al subte y al Premetro en los molinetes habilitados. Mariano Fuchila

El sistema de transporte de la Ciudad incorporó una nueva modalidad para facilitar el acceso a uno de los beneficios destinados a los adultos mayores. La alternativa busca simplificar los viajes cotidianos en subte y evitar el uso de tarjetas o aplicaciones.

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La iniciativa alcanza a determinados grupos de jubilados, pensionados y retirados que cumplan con condiciones específicas de residencia e ingresos. Quiénes pueden solicitarla, qué documentación necesitan y cómo completar la gestión para utilizar el documento en los molinetes habilitados.

Quiénes pueden viajar gratis en subte presentando DNI El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de seguridad que tengan domicilio registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida permite utilizar el Documento Nacional de Identidad como medio de acceso gratuito a la red de subtes y el Premetro.

Uno de los requisitos centrales es el límite de ingresos: los solicitantes deben percibir hasta 2,5 veces el haber mínimo jubilatorio. En noviembre de 2026, ese tope equivale a $1.110.396,15, tomando como referencia una jubilación mínima de $444.158,46, sin contar bonos extraordinarios.

Además, los interesados deben declarar que no reciben otros ingresos por fuera de los haberes previsionales informados. La modalidad está disponible tanto para quienes soliciten el pase por primera vez como para quienes ya tengan el beneficio activo mediante la tarjeta SUBE, una tarjeta de débito o la aplicación Buepp y quieran trasladarlo al DNI.

Cómo activar el DNI para viajar en subte, paso a paso La gestión es gratuita y puede realizarse de manera online o presencial. Para iniciar el trámite se necesita el DNI tarjeta, el número de CUIL y el último recibo de haberes. En el caso de la solicitud digital, también es necesario contar con una cuenta de usuario miBA. Para completar el procedimiento por internet, hay que ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad, buscar el trámite del boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados y seleccionar la opción para iniciarlo. Luego, se debe acceder con la cuenta miBA, completar los datos personales, adjuntar una imagen del DNI y del recibo de haberes y aceptar las declaraciones juradas correspondientes. Una vez enviada la solicitud, la información será revisada y el resultado se comunicará por WhatsApp a partir de las 24 horas siguientes. Cuando el beneficio esté aprobado, ya se podrá utilizar el documento en los molinetes Multipago habilitados. Para ingresar, hay que acercar el DNI al lector de proximidad o mostrar el código de barras frente a la cámara del dispositivo. Es importante verificar que el molinete tenga la identificación NFC, ya que los lectores tradicionales que funcionan únicamente con SUBE no aceptan esta modalidad.

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