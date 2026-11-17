La víctima sufrió fracturas alrededor del ojo izquierdo y otras lesiones en el rostro. La Fiscalía cambió los cargos contra el acusado, que sigue detenido, mientras la querella busca sumar un antecedente de violencia de 2024.

Mauro Sampietro, el médico agredido por el entrenador de rugby Martín Roberto Díaz en una pizzería del barrio Docta. La Justicia de Córdoba agravó la imputación contra el acusado, que permanece detenido.

Martín Roberto Díaz , el entrenador de rugby de 47 años que permanece detenido por atacar a golpes a un médico en una pizzería de Córdoba , enfrenta una acusación más grave . La Fiscalía modificó la imputación y ahora lo investiga por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio . Además, la querella buscará incorporar al expediente una causa anterior en la que el acusado estuvo involucrado por otro episodio de violencia ocurrido en 2024 .

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El cambio en la situación judicial se produjo después de que los estudios médicos permitieran establecer la gravedad de las heridas de Mauro Sampietro, la víctima de la agresión. El profesional sufrió fracturas en dos sectores de la órbita ocular izquierda , además de otras lesiones en el rostro. Hasta ahora, Díaz estaba acusado de lesiones leves y amenazas.

La decisión fue tomada por la Fiscalía de Instrucción de la Unidad Territorial 22 , a cargo de Paula Bruera . El entrenador continúa detenido y deberá prestar declaración ante la Justicia en los próximos días.

El abogado de Sampietro, Nicolás Villafañe , adelantó que solicitará incorporar a la causa un episodio protagonizado por Díaz en 2024. En aquella oportunidad, el entrenador habría participado de una pelea luego de una discusión de tránsito , situación que derivó en una investigación por lesiones graves y en su arresto .

La intención de la querella es que ese antecedente también forme parte del expediente que investiga la reciente agresión en la pizzería.

Martín Roberto Díaz, de 43 años, fue detenido por la Policía de Córdoba tras la agresión al médico.

Cómo fue el ataque al médico en Córdoba

El episodio ocurrió a comienzos de noviembre en un local gastronómico del barrio Docta. Según la denuncia, Díaz llegó acompañado por su pareja y reaccionó contra Sampietro porque consideró que el médico había mirado a la mujer.

La situación comenzó con un intercambio verbal. De acuerdo con la reconstrucción del hecho y las imágenes de las cámaras de seguridad, el entrenador primero increpó al médico y luego se dirigió hacia la caja del comercio. Aunque parecía que se retiraba, regresó hasta donde estaba sentado Sampietro y comenzó a golpearlo.

La agresión continuó en un sector de depósito del establecimiento, adonde habría llevado por la fuerza a la víctima. Allí le dio más golpes de puño y patadas, incluso cuando el hombre ya estaba en el suelo.

El ataque terminó cuando intervinieron empleados y otras personas que se encontraban en el lugar. Después, Díaz escapó en una camioneta Ford Ranger.

Sampietro negó haber provocado al agresor y explicó que simplemente había observado a la mujer mientras esperaba su pedido: “Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar”.

El entrenador atacó a golpes y patadas al médico dentro de una pizzería del barrio Docta, incluso cuando ya estaba en el suelo. Cámara de seguridad

Las secuelas que dejó la agresión

El médico recibió atención hospitalaria, le realizaron una tomografía y debió someterse a una sutura y otros estudios. Actualmente continúa con rehabilitación y controles oftalmológicos para determinar el alcance de las lesiones.

Con el paso de los días, Sampietro manifestó una mayor preocupación por el estado de su ojo izquierdo, especialmente después de que disminuyera la inflamación inicial.

“Estoy bastante preocupado, ahora que han corrido los días y que el edema se ha reabsorbido, noto mi ojo bastante afectado”, expresó al referirse a las consecuencias del ataque. También explicó que presenta un escotoma, una alteración del campo visual, y fotofobia, una sensibilidad anormal a la luz.

Los médicos deberán evaluar su evolución para determinar si necesita una intervención quirúrgica y cuáles podrían ser las secuelas definitivas.

Díaz fue detenido el 11 de noviembre, luego de que los investigadores analizaran imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y datos del vehículo utilizado para escapar. Tras conocerse el caso, el Club Universitario de Córdoba, donde trabajaba como entrenador, decidió apartarlo de sus funciones y suspenderlo como socio hasta que exista una resolución judicial.