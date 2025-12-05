Qué significa tener obsesión por el orden, según la psicología + Seguir en









Más allá del amor por mantener el orden, los expertos de esta ciencia afirman que una obsesión tiene un origen más profundo.

Mantener el orden de forma obsesiva puede indicar ciertos aspectos de la personalidad.

La psicología se nutre de estudiar fenómenos y patrones de comportamiento que una persona puede tener. En algunos casos, la repetición o fijación de ciertas acciones pueden dejar al descubierto aspectos de la personalidad más profundos de lo que se puede imaginar. Ciertas personas, por ejemplo, sienten una necesidad constante de mantener todo en orden.

Los especialistas en el tema aseguran que la gente que tiene una obsesión por el orden pueden recurrir a esta acción como una manera de regular emociones difíciles de asimilar, es una búsqueda inconsciente de estabilidad. En este sentido, estos patrones se desarrollan a una edad temprana y no suelen surgir de la nada.

ordenar el guardarropa.jpg Por qué hay gente que necesita tener todo ordenado La psicóloga clínica y autora del libro “Agilidad Emocional” (Emotional Agility), Susan David, asegura que el control de lo externo y visual, como mantener el orden o la limpieza, se vuelve una forma de encontrar la estabilidad que uno necesita en momentos de incertidumbre o ansiedad.

Gregory Jantz, psicólogo especialista en trastornos de ansiedad, afirma: “muchas personas descubren que ordenar les da una sensación inmediata de calma, porque convierte el caos en algo manejable”. Por lo que puede servir con un uso moderado, pero también puede desembocar en una necesidad que puede transformarse en algo hace sentir malestar si no es atendida.

Otra psicoterapeuta, Sharon Martin, explica que las personas que tienen una obsesión por mantener el orden a menudo desarrollan esta fijación cuando hay patrones de autoexigencia presentes en el individuo. En su libro “The CBT Workbook for Perfectionism” aclara que cuando uno siente que nada puede estar desordenado se puede estar ante la presencia de un miedo a cometer errores o perder el control.

En ocasiones, crecer con una familia disfuncional o entornos inestables, puede llevar a la persona a buscar esa estabilidad en otros procesos como la armonía visual. Entre las principales razones por las que algunas personas necesitan que todo esté ordenado, se pueden observar las siguientes: Como mecanismo para calmar la ansiedad

Por perfeccionismo o autoexigencia

Por necesidad de control

Por sensibilidad al caos o a la sobrecarga sensorial

Por la experiencia de vida

