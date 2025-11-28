A menos de una hora de CABA: el pueblo de Buenos Aires perfecto para descansar del caos de la ciudad + Seguir en









Para el turismo, escapar del ruido es uno de los principales motivos por el cuál deciden recorrer sitios no tan populares.

Este rincón ubicado dentro de Buenos Aires es ideal para una escapada rápida. C5N

Las escapadas rápidas son una gran alternativa para los feriados, en especial por la falta de tiempo. El turismo no suele optar por recorrer grandes distancias, pero aún ignora algunos sitios que están bastante cerca y tienen mucho para ofrecer.

Dentro de la provincia de Buenos Aires, a menos de una hora de CABA, hay un rincón que es ideal para desconectarse del ruido. Rodeado de naturaleza y calma, es capaz de ofrecer el relajo que no se obtiene entre los edificios.

Lima está en el noreste de la provincia de Buenos Aires, entre Zárate y Baradero, a pocos minutos del río Paraná. Es un pueblo pequeño rodeado de campos y zonas costeras que mantienen un entorno natural característico de esa región de la provincia.

Su cercanía con rutas principales permite un acceso cómodo y directo. El paisaje propio de la ribera comienza a notarse incluso antes de llegar, con sectores arbolados y áreas abiertas que anticipan el clima tranquilo que define al lugar.

Qué se puede hacer en Lima Una de las actividades más populares es pasar el día en las playas sobre el Paraná, donde muchos visitantes aprovechan para descansar, nadar, tomar sol o caminar por la costa. Son espacios amplios que permiten relajarse sin estar rodeado de multitudes, algo muy valorado por quienes llegan desde la ciudad.

También es un punto elegido por quienes disfrutan de la pesca o las actividades náuticas. En la zona funciona el Club de Pesca Lima, donde suelen verse embarcaciones pequeñas, kayaks y familias que pasan el día cerca del agua. Es un ambiente tranquilo que invita a permanecer varias horas sin apuro. Además, el pueblo tiene espacios para caminar, hacer recorridos cortos y conocer sus calles antiguas y arboladas. Muchas personas combinan la jornada de río con estos paseos tranquilos, que ayudan a completar una salida simple pero distinta a la rutina urbana. Cómo ir hasta Lima Llegar a Lima es sencillo. Desde CABA o desde el norte del conurbano, basta con tomar la Autopista Panamericana ramal Campana y continuar hacia Zárate. Antes de cruzar el complejo Zárate Brazo Largo aparecen las indicaciones que guían directamente al ingreso del pueblo. Quienes viajan en auto encuentran un trayecto rápido y completamente asfaltado, con señalización clara en los principales accesos. También existen servicios de transporte que conectan Zárate con Lima, por lo que es posible llegar sin vehículo propio mediante traslados cortos.