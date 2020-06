Abel Pintos: "La música nos está haciendo mucho bien y generando una compañía muy grande"

Consultado sobre la posibilidad de presentar su disco vía streaming, aclaró: “Siempre trabajé los discos de una forma muy conceptual, entonces cuando editamos uno, me gusta de inmediato salir a hacer giras de conciertos o promocionales, porque considero que no hay una mejor forma de contar un disco que no sea cantándolo. Como todavía ese horizonte está bastante lejano, sin saber cuándo y cómo vamos a poder regresar a los escenarios, preferimos ir compartiendo canciones, porque entendemos y sabemos que la música nos está haciendo mucho bien y generando una compañía muy grande”.