Netflix estrenará el documental sobre el caso Fernando Báez Sosa: cómo está la causa hoy

En enero de 2020, la madrugada que debía ser una salida de amigos al balneario terminó en tragedia : Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue brutalmente asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell. El caso conmovió al país, no sólo por la violencia del ataque, sino por la viralización de las imágenes del hecho y la posterior movilización social que exigió justicia.

Hoy, cuando el juicio avanza mientras la memoria sigue viva, la plataforma Netflix estrena la serie documental "50 segundos", que reconstruye los hechos, testimonios y repercusiones de ese crimen que marcó un antes y un después en el debate sobre la violencia juvenil.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense activó la cuenta regresiva final para resolver el último recurso que mantiene en suspenso las condenas de los ocho rugbiers . El expediente 145.678/20 fue girado al vocal Héctor Negri para el voto de inicio, con un plazo de 60 días hábiles que podría extenderse hasta febrero de 2026.

Cinco perpetuas y tres condenas a 15 años dictó el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores en febrero de 2023 . Todas fueron ratificadas por Casación, y la Corte Suprema de la Nación rechazó el último recurso federal en septiembre.

En La Plata se discute si los ocho actuaron como coautores –como pide la querella de Fernando Burlando y Fabián Améndola , que busca perpetua para todos– o si se mantiene la diferenciación de roles que impuso Casación. Las defensas, a cargo de Hugo Tomei y Francisco Oneto , insisten en homicidio en riña (máximo seis años) o nulidad por “defensa única violatoria del debido proceso”. Fuentes del máximo tribunal provincial adelantaron que Negri votaría por confirmar Casación , aunque podría ajustar la calificación de los partícipes secundarios.

Los últimos movimientos del expediente incluyen una pericia psicológica incorporada el 23 de octubre a Máximo Thomsen, que diagnostica trastorno narcisista pero no afecta su imputabilidad. El 18 de octubre, Silvino Báez Sosa aportó nuevos mensajes de Luciano Pertossi a su padre, enviados a las 06:14 del día del crimen: “Papá, lo matamos”. El 15 de octubre, Ayrton Viollaz cambió de abogado y contrató a Francisco Oneto.

Los condenados permanecen en distintas unidades penitenciarias. Thomsen está en Melchor Romero, donde el 12 de octubre agredió a otro interno y enfrenta un sumario. Ciro Pertossi, en la misma cárcel, permanece en aislamiento tras un intento de suicidio frustrado el 1 de octubre. Blas Cinalli, en la Unidad 21 de Campana, cursa panadería con promedio 9,8.

El cronograma estimado prevé el voto de Negri entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el fallo de la SCBA entre febrero y abril de 2026, y la firmeza total en 2026, salvo nuevo recurso federal.

juicio Fernando Baez Sosa.jpg [email protected]

50 segundos, la serie documental del caso Fernando Báez Sosa que estrenará Netflix

La serie documental titulada 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa fue presentada por Netflix el 29 de octubre de 2025 y tiene fecha de estreno prevista para el 13 de noviembre. Dirigida por Martín Rocca y producida por Fabula, la serie de tres episodios de 45 a 50 minutos propone una mirada íntima y reveladora del crimen.

Los episodios incluyen testimonios de la familia y amigos de Fernando, de algunos de los condenados y sus entornos, de periodistas que cubrieron el caso, y de actores del ámbito judicial y policial.

El director explica que “esta es la historia de una tragedia, la víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como personas ha tocado o se han visto involucradas”. La producción busca no sólo narrar el hecho, sino abrir preguntas incómodas sobre la violencia en nuestra sociedad, el rol de los agresores, el impacto mediático y las estructuras que permiten que algo así ocurra y permanezca latente.