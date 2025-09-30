Nicole Kidman le pidió el divorció de Keith Urban en medio de rumores de infidelidad







La actriz ya presentó los papeles legales mientras el cantante continúa su gira mundial y se habla de que tendría una relación oculta.

Luego de 19 años de matrimonio, Nicole Kidman le pidió el divorció a Keith Urban.

Nicole Kidman le pidió el divorció a Keith Urban luego de 19 años de matrimonio. Según trascendió, ella venía "luchando para salvar el matrimonio", pero no ha podido ser. Los trámites legales comenzaron este martes para dar fin a una larga etapa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Kidman, ganadora de un Oscar, ha sido la primera en dar un paso al frente y dar inicio al divorcio, un movimiento que definitivamente supone una declaración de intenciones. Por el momento, tanto Nicole como Keith no hicieron comentarios al respecto.

Nicole Kidman sobre su matrimonio, años atrás Hace algunos años, la actriz se había manifestado sobre su matrimonio, que parecía tenerla más que satisfecha: "quiero estar enamorada el resto de mi vida. Quiero ser una anciana, estar todavía casada con Keith, mirar atrás y decir: ¡Qué hermoso viaje hemos hecho juntos! " había dicho para Acces Hollywood

IMG-20240506-WA0020.jpg Nicole Kidman en la Met Gala 2024 Reuters

Ahora, la realidad es otra: ya comenzaron los trámites legales, y el círculo de la ya expareja sostiene que el cantante estaría manteniendo una relación extramatrimonial con otra mujer: "Todo apunta a que Keith está con otra mujer. El rumor está en todo Nashville. Digamos que Nicole no lo discute, pero aun así está conmocionada".

Además, se supo que "se perdió la conexión interna; solo mantenían la fachada de un matrimonio. En algún momento, Keith tuvo que dejar claro que no podía seguir así". Es que en el último tiempo, Keith ha estado inmerso en High and Alive World Tour, gira internacional con paradas en Australia y Canadá y Nicole se instaló en Londres por la grabación de Prácticamente magia 2. Por todo esto, estuvieron muy distanciados y fue la gota que colmó el vaso. Ahora con el matrimonio oficialmente terminado, la expareja iniciara una nueva etapa con sus dos hijos de 14 y 17 años, readaptándose a la vida separados, en todos los sentidos.

Temas divorcio

amor