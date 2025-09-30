Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan su primer hijo: el tierno posteo con el que anunciaron la noticia







Con un tierno video en sus redes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo. La explosión de mensajes de afecto en las redes.

Oriana y Paulo se convertirán en padres.

"Tu papá, tu papito", se escucha decir a Oriana Sabatini mientras las imágenes muestran a un sonriente Paulo Dybala mostrando una ecografía 4D. Con una música suave de guitarras, la pareja anunció que finalmente esperan su primer hijo. "Primer posteo de nosotros 3", se lee como presentación del tierno video en el que además, puede verse la pancita abultada de Oriana y el momento en que le hacen una ecografía.

La pareja además, eligió completar el anuncio con una imagen que sus seguidores conocen muy bien: Una imagen inspirada en el dibujo animado Danny Phantom con el que siete años atrás confirmaban que estaban juntos. Ahora, la imagen los muestra a ambos frente a una cuna y al personaje que representa a Oriana con las manos en su vientre. La imagen solo se completa uniendo las historias de uno y otro ya que en sus perfiles solo subieron una mitad.

La historia de amor de Oriana y Paulo La historia de amor entre Oriana y Paulo lleva ya muchos años: después de seis de noviazgo y convivencia en Italia, en julio del año pasado se casaron aquí en Argentina. De hecho, este año, Oriana le dedicó un tierno posteo a su marido en el primer aniversario de casados." 365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”, escribió la hija de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop. La frase estaba acompañada de un álbum con postales de la espectacular boda.

Oriana y Paulo

Su relación comenzó a través de las redes sociales, en 2018. En aquel momento, Oriana vivía aquí en Argentina mientras que Paulo estaba en Turín, como parte de la Juventus. Lo que comenzó como una relación a la distancia pronto se convirtió en convivencia, cuando ella viajó a Italia sin pensar que terminaría instalándose a su lado. Y si bien durante los primeros meses mantuvieron en secreto la relación, luego comenzaron a mostrarse juntos, compartiendo cada paso.

Solo un dato más para recordar: la propuesta de casamiento frente a la Fontana di Trevi, y el "Para siempre" que acompañó el posteo del video. Explosión en las redes dybala-oriana.jpg "Vamos a ser papás", se escucha susurrar a Oriana hacia el final del video. Y esas imágenes se convirtieron en el motivo para que a menos de una hora de publicado el video, más de un millón de seguidores le dieran like a la publicación y escribieran sus buenos deseos. Leandro Paredes, Stefi Roitman, Antonela Roccuzzo, Rodrigo de Paul, Darío Barassi, Dalma Maradona y Mau Montaner fueron apenas algunos que hicieron del posteo un tsunami de felicidad.