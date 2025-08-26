"Nos separamos hace un montón": Matías Martin y Victoria del Masi confirmaron el fin de su relación







El conductor de radio y la periodista no dieron detalles pero confirmaron que "hace un tiempo se terminó" su relación

"No estamos más juntos" la confirmación de la ruptura amorosa que dío Victoria De Masi

La escritora y periodista Victoria De Masi y el conductor de televisión y radio Matías Martin anunciaron el fin de su relación. El vínculo había sido confirmado en enero de este año y, a pesar de mantener un perfil bajo, según se supo, tuvo un final abrupto.

Las declaraciones de Victoria De Masi y Matías Martin luego de separarse. Ayer, la escritora del libro “Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana” confirmó que ya no se encontraba en pareja con Matías Martin. La periodista se refirió al tema: “Me separé de Mati hace unos meses largos, está todo bien igual, lo quiero muchísimo, lo respeto mucho, me parece un tipo brillante y tiene una familia hermosa”, dijo. Luego amplió sobre la ruptura: “Tuve una relación de pareja muy linda con él, pero hace un tiempo se terminó. No pasó nada grave”, concluyó positivamente.

99e872a9-ecec-43ed-b876-50bc1b414bb3 Una de las pocas fotos que publicó la ahora ex pareja, compartiendo unas vacaciones en Bariloche, en el verano de este año. (Foto: Instagram)

Por su parte, Matías Martin también habló en un móvil y se refirió con el mismo respeto a la que ahora es su expareja: “Hace unos meses que no estamos juntos, la quiero mucho, la admiro, la respeto y es alguien muy importante para mí, a quien voy a respetar toda mi vida. Nos separamos hace un montón”, explicó Martin. Además, habló sobre cómo fue su relación: “El vínculo nunca fue público. Mi admiración, respeto y cariño para siempre. Hablamos, tenemos una buena comunicación y lo que haya que conversar, lo haremos”, cerró el conductor sin buscar polémicas y sosteniendo la idea de que el “vínculo nunca fue público”.

Durante su relación, fueron muy pocas las publicaciones que compartieron en redes sociales. No obstante, el conductor le brindó todo su apoyo en sus proyectos profesionales, en especial con su último libro, “Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana” qué hoy vuelve a estar en el centro de la escena por el escándalo de las coimas.

