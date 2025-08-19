Nico Vázquez rompió el silencio sobre la infidelidad de Gimena Accardi: "Yo la perdoné"

El actor habló luego de las declaraciones de su expareja y aseguró que la acompañará en este momento porque la continúa considerando familia.

Luego de que Gimena Accardi admitiera su infidelidad a Nico Vázquez , desencadenante final de su separación, el actor rompió el silencio, aseguró que la perdonó y que la seguirá acompañando: "Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia".

"No tomen partido por ninguno, el mejor partido que pueden tomar es desearnos lo mejor a los dos. Yo la perdoné y le dije que esto no la define ", enfatizó.

El protagonista de Rocky fue abordado en la puerta del Teatro Lola Membrives por los movileros y declaró: “Gracias por estar acá. Me da mucha vergüenza porque no puedo creer la cantidad de medios que hay acá ”, dijo y señaló que la verdad de su ruptura es la que contó Accardi esta mañana en Olga. "La realidad es esa, la que dijo ella ante algunas cosas que ella sintió que necesitaba aclarar”, sostuvo.

“Me parece muy delicado entrar en detalles. No lo voy a hacer . Sí, aclararles que lo que dijo es lo que sucedió . Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy en la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda, porque realmente fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Casi todas ustedes las conocen, pero no todas, porque hay cosas que pasan adentro, entre cuatro paredes ”, agregó el actor.

En línea con lo que contó su exesposa esta mañana, Vázquez admitió que no son "una pareja perfecta, como mucha gente pensaba". "Nos pasan las mismas cosas y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento . Y así y todo las hemos enfrentado y siempre las hemos superado con amor”, explicó.

“Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella. Veníamos peleándola, veníamos tratando de sobrevivir a lo que pasa a cualquier pareja con tantos años, y tantas cosas vividas, todo. Siempre digo lo mismo: que Gime tenía 22 años cuando arrancó conmigo, una nena, y yo tenía 29, o sea que imagínense que crecimos juntos”, señaló.

Gimena Accardi confirmó su infidelidad a Nico Vázquez

Accardi habló sobre la situación en el vivo de Olga, donde se adjudicó la culpa y pidió perdón: “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo. Una parte de lo que se dijo ayer sí es cierto. Sí en la pareja soy la responsable de mandarse una cagada, en estos 18 años… Me perdonó, me dio ‘yo te amo y te sigo amando. Esto no te define. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

“Soy humana y comento errores, como cualquiera. Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece”, agregó. De todas maneras mencionó que su relación "fue y sigue siendo hermosa". y que tiene "los mejores recuerdos" sobre Vázquez. Por ese motivo afirmó que "son familia y que su vínculo de amor sigue intacto".