Una argentina que trabaja como niñera en EEUU permanece detenida en manos del ICE + Agregar ámbito en









Iliana Lick permanece bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mientras avanza su proceso migratorio. Su pareja y las familias para las que trabajaba iniciaron una campaña para afrontar los gastos legales.

La joven bonaerense fue arrestada en el aeropuerto de Filadelfia y continúa detenida a la espera de una resolución judicial.

Una niñera argentina de 30 años se encuentra detenida desde hace tres semanas en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, luego de haber sido aprehendida por la polícia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). La joven fue detenida en el aeropuerto internacional de la ciudad cuando se dirigía a Kansas City para presenciar el partido entre Argentina y Suiza correspondiente a los cuartos de final del Mundial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Iliana Lick, oriunda de Buenos Aires, entró legalmente a EEUU en con una visa en septiembre de 2024 y se asentó en la ciudad más grande Pensilvania, según aseguró su familia y pareja. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que la joven entró al país el 17 de marzo de 2023 y que permaneció “más allá del tiempo permitido por su visa”. “Lick permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de la resolución de su proceso migratorio. Cabe aclarar que la autorización de trabajo o una solicitud en trámite no confieren estatus legal en EEUU”, añadieron desde el organismo.

Hasta su detención, Lick vivía con su novio Stephen Melchiorre, con quien tiene una relación de más de dos años y trabajaba cuidando a Avery y Noah, de un año y a Aiden, de cuatro.

Mientras tanto, la detención de Iliana Lick generó una fuerte repercusión entre quienes la conocían en Filadelfia. En una publicación realizada en Facebook, su pareja, Stephen Melchiorre, aseguró que la argentina logró ganarse el cariño de la comunidad y que, en los últimos dos años, construyó una vida estable en la ciudad.

"Todo cambió con un vuelo", escribió Melchiorre al relatar el momento en que Lick fue arrestada por agentes del ICE. "La mujer que amo está detenida mientras continúa su proceso migratorio. Durante estos dos años la vi formar amistades, cuidar a familias de la ciudad como niñera y convertirse en una parte importante de nuestra comunidad. Ahora está a cientos de kilómetros de todas las personas que la quieren", expresó.

Una campaña para afrontar los gastos judiciales Con el objetivo de reunir fondos para la defensa legal, Melchiorre y la familia de Lick impulsaron una campaña en la plataforma GoFundMe. Allí remarcaron que la joven se había convertido en una figura muy cercana para las familias con las que trabajaba. "Para esos niños, Iliana no era solamente una niñera: era parte de la familia", sostuvieron en la publicación. También destacaron que no posee antecedentes penales, la describieron como una persona "pacífica y cariñosa" y afirmaron que su ausencia ya se siente entre las familias y amigos con quienes construyó vínculos durante su estadía en Filadelfia. Según reconstruyó su entorno, Lick fue detenida alrededor de las 7 de la mañana del 11 de julio, cuando atravesaba un puesto de seguridad en el aeropuerto internacional de Filadelfia, desde donde tenía previsto viajar hacia Kansas City para presenciar el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Temas Argentina

Inmigración