Nuevas escalas SUAF de ANSES: ¿cuánto cobro por hijo con el aumento?

Trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados verán impactado el pago de sus asignaciones familiares en julio por la nueva escala de SUAF.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará una actualización del 2,15% en las asignaciones familiares durante julio de 2026. La modificación impactará tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en las prestaciones abonadas a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), qu e alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y otros grupos contemplados por la normativa.

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El organismo previsional ajustó los valores en función del mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024 . La nueva escala modifica los importes que perciben las familias según su nivel de ingresos. Los montos del SUAF varían de acuerdo con cada rango salarial , por lo que no todos los beneficiarios cobran el mismo valor por hijo.

La actualización también alcanza a las asignaciones destinadas a hijos con discapacidad. En esos casos, las sumas son superiores a las previstas para la prestación general y dependen igualmente de la categoría de ingresos correspondiente .

ANSES informó que el monto de la Asignación Universal por Hijo ascenderá a $148.049 desde julio . El beneficio está destinado a familias sin empleo formal, personal de casas particulares y monotributistas sociales que cumplan con los requisitos exigidos por el organismo.

El esquema de pago de la AUH contempla una retención mensual equivalente al 20% del haber. El cobro de la AUH será de $118.439,20, mientras que los $29.609,80 restantes se liquidarán una vez presentada la libreta con los controles correspondientes.

La prestación para hijos con discapacidad dentro de la AUH alcanzará los $482.062. El pago efectivo mensual quedará en $385.649,60 luego de aplicar la retención prevista por el sistema. El Ministerio de Capital Humano continuará abonando prestaciones alimentarias complementarias para determinados beneficiarios. El programa Complemento Leche 1000 Días llegará a $55.841 para niños de hasta tres años.

La asistencia alimentaria también incluirá los montos de la Tarjeta Alimentar:

$72.250 por un hijo

$113.299 por dos hijos

$149.425 por tres o más hijos

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Tabla completa de SUAF: ¿En qué rango de ingresos quedás?

El SUAF contempla distintas escalas según los ingresos declarados por el grupo familiar. El valor de la asignación disminuye a medida que aumenta la capacidad económica del hogar.

Los montos por hijo para julio de 2026 quedarán establecidos de la siguiente manera:

Rango 1: $74.033

Rango 2: $49.940

Rango 3: $30.206

Rango 4: $15.586

La asignación por hijo con discapacidad también registrará nuevos importes. Los valores definidos por ANSES serán:

Rango 1: $241.041

Rango 2: $170.522

Rango 3: $107.621

El organismo previsional actualizó además los límites de ingresos para conservar el derecho al beneficio. Los topes familiares son determinantes para acceder al cobro del SUAF y para definir la categoría correspondiente.

anses

Cuándo cobro ANSES: Calendario de pago por terminación de DNI

Así se organiza el calendario de pagos de ANSES para el mes de Julio:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio

DNI terminados en 1: lunes 13 de julio

DNI terminados en 2: martes 14 de julio

DNI terminados en 3: miércoles 15 de julio

DNI terminados en 4: jueves 16 de julio

DNI terminados en 5: viernes 17 de julio

DNI terminados en 6: lunes 20 de julio

DNI terminados en 7: martes 21 de julio

DNI terminados en 8: miércoles 22 de julio

DNI terminados en 9: jueves 23 de julio

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de julio

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de julio

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de julio

DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de julio

¿Cuánto se cobra por hijo si superás el primer rango de ingresos?

Las familias que exceden el primer rango de ingresos continúan cobrando asignaciones familiares, aunque con valores menores. La escala vigente establece reducciones progresivas para los rangos 2, 3 y 4.

Los trabajadores incluidos en el segundo rango percibirán $49.940 por hijo. La diferencia respecto del primer escalón alcanza los $24.093 por cada menor a cargo. Los beneficiarios ubicados en el tercer rango recibirán $30.206. Ese importe corresponde a los grupos familiares cuyos ingresos superan los límites del segundo tramo establecidos por ANSES.

Los titulares comprendidos dentro del cuarto rango accederán a una asignación de $15.586 por hijo. Ese monto corresponde al nivel más alto de ingresos habilitado para cobrar el beneficio dentro del esquema vigente. La estructura del SUAF busca adecuar el valor de la prestación a la situación económica de cada hogar.