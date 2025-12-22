La historia de amor de María Sol, la hermana de Lionel Messi, con un técnico del Inter Miami

María Sol Messi y Julian Arellano se conocen desde pequeños. Ambos se criaron en el mismo barrio de La Bajada y son pareja desde hace varios años.

La historia de amor de María Sol, la hermana de Lionel Messi, y un técnico del Inter Miami.

La familia de Lionel Messi se reunirá en Rosario para celebrar un acontecimiento especial. El próximo 3 de enero, María Sol , la hermana menor del astro argentino, contraerá matrimonio con Julián " Tuli" Arellano, integrante del cuerpo técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami.

María Sol Messi y Julian Arellano se conocen desde pequeños. Ambos se criaron en el mismo barrio de La Bajada y son pareja desde hace varios años. Así, están listos para sellar oficialmente su historia de amor.

La hermana del capitán argentino construyó su carrera lejos de la exposición pública. Es una diseñadora y empresaria , que dirige desde Rosario la marca de indumentaria “Bikinis Río” . Antes, vivió en España y formó parte del lanzamiento de The Messi Store, además de trabajar junto a Virginia Hilfiger , hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger .

Lejos de un despliegue mediático, el casamiento será discreto , lejos de cámaras y grandes despliegues, con el foco puesto en la intimidad y en la presencia del afecto de seres cercanos.

Así, Lionel Messi llegó a Rosario directamente desde la India para pasar las fiestas de fin de año y asistir a la boda de su hermana . Según trascendió, se reincorporará a los entrenamientos del Inter Miami recién el 7 de enero, lo que le permitirá disfrutar plenamente del evento familiar antes de retomar la actividad profesional.

Quién es Tuli Arellano, el novio de María Sol Messi

Nacido en el mismo barrio que vio crecer a la familia Messi, fue una pieza clave del equipo de fútbol 5 La Bajada, que se consagró campeón de la Liga Paradise de Funes. Tras este paso, dio el salto a EEUU.

Actualmente, forma parte del staff juvenil del club estadounidense, donde desempeña un rol clave en el cuerpo técnico de la categoría Sub 19. Bajo su gestión, el equipo obtuvo importantes títulos regionales en 2023 y consolidó un alto rendimiento en la temporada 2024.

Además, Arellano suele compartir en redes sociales fragmentos del vínculo, retratado con viajes, fotos familiares y dedicatorias. “Juntos siempre es mejor”, escribió en sus publicaciones, acompañando una imagen en la que se los ve sonrientes en uno de los palcos del Chase Stadium. El entrenador, además, acompañó a María Sol al casamiento de Messi y Antonela Roccuzzo en 2017.