El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una nueva jornada sin lluvias ni nubes a la vista, mientras espera la llegada del agua en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por tormentas y vientos para 14 provincias.
El AMBA, a la espera de las lluvias: cómo estará el tiempo este fin de semana en la Argentina
El AMBA encara una jornada con sol y sin nubes, hasta la noche. El SMN anunció tormentas y vientos en el centro y norte del país.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El sábado tendrá marcas entre los 16 y 28 grados, con probabilidad de tormentas aisladas para la noche (10% al 40%), mientras el domingo la mínima estará en 17 grados y la máxima en 28. Por otro lado, la próxima semana las máximas llegarán hasta los 30 grados mientras la mínima se ubicará entre los 15 y 19.
Alerta por tormentas y vientos: las provincias afectadas
El organismo anticipó tormentas para Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén y La Rioja. Se esperan abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes, con una acumulación de entre 20 y 40 mm.
Además, se esperan vientos fuertes en La Rioja, Catamarca y San Juan, con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superados de forma puntual.