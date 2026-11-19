Un informe de Zonaprop muestra cómo cambió la demanda en 2026, qué departamentos prefieren los compradores y dónde se registra la mayor presión de consultas.

La demanda inmobiliaria en el AMBA muestra cambios en las preferencias de compra: crecen las búsquedas de departamentos de dos y tres ambientes y los PH registran hasta un 114% más de consultas por publicación que los departamentos.

La compra de propiedade s volvió a ganar protagonismo en el mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de varios años en los que el alquiler concentró buena parte del interés , las búsquedas para adquirir una vivienda recuperaron terreno y ya prácticamente igualan a las de quienes buscan alquilar. Pero detrás de esta recuperación aparecen otros cambios: los PH se posicionan como las propiedades más demandadas en relación con su oferta, los departamentos de dos y tres ambientes concentran las preferencias y los compradores muestran una fuerte sensibilidad a los precios.

El último Index de Zonaprop, correspondiente a octubre de 2026 , muestra que las búsquedas de inmuebles en venta representan el 48% del total del AMBA, f rente al 49% del alquiler tradicional. En enero, la compra concentraba el 39%, nueve puntos porcentuales menos. El alquiler temporario, en tanto, mantiene una participación marginal del 3%.

El dato marca un cambio en el comportamiento de quienes buscan vivienda. La compra recupera terreno en un escenario en el que el crédito hipotecario volvió a aparecer entre las alternativas de financiamiento, aunque todavía convive con restricciones de ingresos y capacidad de pago.

El gerente Comercial para Zonaprop (Grupo QuintoAndar), Milagros Alcorta , analizó la evolución del interés por adquirir inmuebles: "En octubre, las búsquedas de propiedades en venta representan el 48% del total, frente al 39% de enero y al promedio histórico del 38%".

La recuperación, sin embargo, no es homogénea en toda la región. CABA concentra el 66% de las búsquedas de compra del AMBA, seguida por GBA Norte, con el 17%; GBA Sur, con el 11%, y GBA Oeste, con apenas el 6%.

Los vencedores

Uno de los datos más llamativos del relevamiento aparece al cruzar la cantidad de búsquedas con la oferta disponible. Aunque los departamentos concentran el mayor volumen de interés, los PH son los que reciben más consultas por aviso publicado en todas las zonas del AMBA.

En CABA, un PH recibe un 101% más de contactos que un departamento promedio. En GBA Norte la diferencia llega al 114%, mientras que en GBA Oeste alcanza el 56% y en GBA Sur, el 55%.

El PH lidera las búsquedas en el AMBA. Fuente: Zonaprop.

La distancia muestra que existe una demanda particularmente intensa por este tipo de propiedades. No significa que sean las más buscadas en términos absolutos, sino que cada publicación disponible despierta más interés que una unidad promedio de otras tipologías.

En el total del AMBA, los departamentos reúnen el 66% de las búsquedas de compra, mientras que las casas y los PH representan el 31%. Los terrenos completan el 3% restante.

Pero el comportamiento cambia según la ubicación. En CABA, los departamentos dominan ampliamente, con el 81% de las búsquedas. En el conurbano, en cambio, las casas y los PH tienen mayor participación: representan el 59% en GBA Norte, el 57% en Oeste y el 53% en Sur.

Se apunta a propiedades de menos de u$s175.000

El presupuesto es uno de los principales condicionantes de la demanda. En el AMBA, el 35% de las búsquedas se concentra en propiedades de menos de u$s100.000 y otro 33% en unidades de entre u$s100.000 y u$s175.000. En conjunto, el 68% de los interesados apunta a inmuebles por debajo de ese último valor.

Alcorta dijo: "En el total del AMBA a octubre de 2026, la demanda se concentra principalmente en los valores de entrada".

Los valores y las preferencias cambian según la ubicación. En CABA, el 68% de las consultas apunta a unidades de menos de u$s175.000. En GBA Norte, en cambio, el 49% de la demanda corresponde a propiedades de más de u$s175.000. En Oeste y Sur predominan los tickets inferiores a u$s100.000, con el 61% y el 59% de las búsquedas, respectivamente.

Fuente: Zonaprop

Los precios promedio publicados muestran las diferencias entre mercados:

CABA: u$s2.493 por m2. Un dos ambientes promedia u$s132.377 y un tres ambientes, u$s181.123.

GBA Norte: u$s2.435 por m2. Dos ambientes, u$s120.594; tres ambientes, u$s180.604.

GBA Oeste: u$s1.574 por m2. Dos ambientes, u$s79.586; tres ambientes, u$s112.880.

GBA Sur: u$s1.678 por m2. Dos ambientes, u$s86.544; tres ambientes, u$s117.841.

La presión de demanda confirma la ventaja de las propiedades más económicas. En CABA, las unidades de menos de u$s100.000 reciben un 46% más de consultas por aviso que las del segmento siguiente. En GBA Oeste la diferencia llega al 58% y en Sur, al 52%.

Dos y tres ambientes concentran las búsquedas

En cuanto a la cantidad de ambientes, las unidades medianas son las grandes protagonistas. Los departamentos de tres ambientes lideran las búsquedas en el AMBA, con el 34%, seguidos por los de dos ambientes, con el 31%. Los cuatro ambientes representan el 28%, mientras que los monoambientes quedaron relegados al 7%.

La tendencia muestra que quienes buscan comprar no necesariamente apuntan a la unidad más pequeña. Los departamentos de dos y tres ambientes concentran el 65% de las consultas y vienen recuperando participación.

En CABA, los dos ambientes lideran con el 34%, apenas por encima de los tres ambientes, que reúnen el 33%. En GBA Oeste y Sur predominan los departamentos de tres ambientes, con participaciones del 39% y el 41%, respectivamente.

Fuente: Zonaprop

GBA Norte presenta un comportamiento diferente: allí los cuatro ambientes concentran el 47% de las búsquedas, muy por encima de los tres ambientes, con el 31%, y los dos ambientes, con el 19%. Es la única zona del AMBA donde las unidades de mayor superficie encabezan las preferencias.

La evolución de las consultas también confirma el retroceso de los monoambientes. En octubre representan apenas el 7,5% de las búsquedas, uno de sus niveles más bajos. En cambio, las unidades de dos y tres ambientes alcanzan el 62% del total en 2026, luego de haber perdido participación durante 2023 y 2024.

Los barrios que sorprenden

Palermo, Recoleta y Belgrano encabezan las búsquedas para comprar en CABA, pero el ranking también revela el interés por otros barrios tradicionales que ganan protagonismo.

Los 15 más buscados son:

Palermo: 16%.

Recoleta: 10%.

Belgrano: 8,3%.

Caballito: 6,8%.

Almagro: 4,8%.

Villa Urquiza: 4,4%.

Balvanera: 4%.

Villa Crespo: 3,7%.

Núñez: 3,4%.

Colegiales: 3,2%.

Flores: 2,7%.

Saavedra: 2,5%.

Villa Devoto: 2,3%.

Retiro: 2,3%.

Villa del Parque: 1,8%.

Alcorta explicó: "Por otro lado, al observar la presión de demanda se destacan por encima de la media barrios como Coghlan, Paternal, Recoleta, Balvanera, Colegiales y Caballito. En el extremo opuesto, entre los barrios con menor presión relativa por publicación figuran San Telmo, Lugano, Villa Riachuelo y Puerto Madero".

Fuente: Zonaprop

Cuando se mide la presión de demanda, es decir, las consultas por cada aviso activo, aparecen sorpresas. Coghlan lidera con un índice de 144 puntos frente a una media de 100 para CABA. Le siguen Paternal (139), Recoleta (138), Colegiales (121) y Caballito (113).

El informe también muestra que Coghlan registró un crecimiento interanual del 34,8% en la presión de demanda durante el tercer trimestre de 2026. Parque Patricios, Constitución y Villa Real también mostraron avances, con una suba del 21,5%.

Créditos hipotecarios: crecen las búsquedas de propiedades aptas

El financiamiento comienza a tener mayor incidencia en las decisiones de compra. Las búsquedas que utilizan el filtro «apto crédito» crecieron un 35% desde enero de 2026 y las publicaciones con esa identificación reciben casi el doble de consultas que aquellas que no la tienen.

Alcorta explicó: "El interés vinculado al financiamiento muestra una clara expansión". El fenómeno se produce en un contexto en el que el costo medio de las líneas hipotecarias UVA se ubica en el 7,5%, frente al 9% registrado en 2025.

Fuente: Zonaprop

"El perfil de quienes buscan con financiamiento también muestra un presupuesto definido: el 60% apunta a propiedades de hasta u$s120.000; el 26%, a unidades de entre u$s120.000 y u$s200.000; el 13%, a inmuebles de entre u$s200.000 y u$s350.000, y apenas el 1% supera ese último valor", añadió Alcorta.

Alquileres: amplia oferta y los propietarios tienen más competencia

La oferta de alquileres en CABA alcanzó niveles que no se registraban desde hace ocho años. Tras tocar un mínimo histórico en febrero de 2023, luego de la derogación de la Ley de Alquileres en enero de 2024 los avisos crecieron 62% y cerraron ese año con un incremento acumulado del 195,4%.

La recuperación continuó en octubre de 2026: la oferta subió 2,8% mensual y acumula un avance del 11,8% en el año. El volumen de publicaciones es 3,7 veces superior al mínimo de febrero de 2023, lo que amplió las alternativas para los inquilinos y elevó la competencia entre propietarios.

Alcorta concluyó: "En ese contexto, los precios de los nuevos contratos aumentan por debajo de la inflación desde 2024. Un departamento de dos ambientes en CABA promedió $909.058 mensuales en octubre, con una suba de 1,2% en el mes y de 22,2% en lo que va de 2026, frente a una inflación del 25,8%. En GBA Norte el valor llegó a $833.582; en Oeste, a $659.223, y en Sur, a $649.969".