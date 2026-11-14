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14 de noviembre 2026 - 08:54

Cielo nublado en el AMBA y hasta 12 provincias bajo alerta meteorológica por tormentas

El AMBA encara una jornada nublada, sin lluvias. El SMN anunció alertas para el centro y norte argentino, con hasta 120 mm de acumulación.

La mínima para este sábado en el AMBA es de 21 grados.

La mínima para este sábado en el AMBA es de 21 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada con máxima de 27 grados y cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta naranja y amarilla por tormentas en 12 provincias del norte.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN anunció marcas entre los 21 y 27 grados para este sábado, mientras el domingo la mínima bajará hasta los 17 grados. La semana próxima, el calor terminará de llegar el miércoles, con máxima de 28 grados.

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Alerta amarilla y naranja por tormentas: las provincias afectadas

El SMN anunció tormentas para Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa y norte de Chaco, que podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. La precipitación acumulada estará entre 30 y 70 mm.

La alerta naranja afectará a Tucumán, gran parte de Chaco y de Santiago del Estero, donde podrían afectar las ráfagas intensas de los 90 km/h y la acumulación llegaría entre 80 y 120 mm.

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