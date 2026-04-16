Líneas aéreas: la Argentina duplica las cifras de crecimiento global sobre conectividad internacional

El aumento de conexiones con el extranjero fue de 18%, contra la media de 9% en 2025. El país se ubicó en tercer lugar entre los de mayor incremento y subió 5 puestos en el ranking mundial.

El Aeropuerto de Ezeiza es el centro neurálgico de la conectividad aérea internacional en Argentina.

La industria aerocomercial atraviesa una fase de fuerte expansión tras superar la crisis de la pandemia. Esto se traduce en un crecimiento sostenido de la conectividad aérea global , entendida como la cantidad de conexiones internacionales de cada país.

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Esta condición es considerada como uno de los motores del comercio internacional, el turismo y la integración económica. Es decir, a mayor conectividad, mayores posibilidades de prosperidad para los países.

Según los datos publicados recientemente por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la conectividad aérea internacional creció un 9% interanual en 2025 , en un contexto donde la mayoría de los mercados muestran mejoras en sus niveles de vinculación global.

En ese escenario, la Argentina emerge como uno de los casos más destacados a nivel mundial. El país registró un incremento del 18% en su conectividad internacional , cifra que lo ubicó en el podio de las tres naciones con mejor performance, detrás de Moldavia (48%) y Camboya (15%).

Dentro del ranking mundial de 100 países (que encabezan Estados Unidos, Inglaterra y China), Argentina ocupó el lugar 53 , con una mejora de cinco escalones respecto de la medición de 2024.

El Índice de Conectividad Aérea de la IATA se basa en los vuelos directos de pasajeros programados disponibles, considerando la frecuencia, la capacidad de asientos y el tamaño del aeropuerto de destino.

Récord de pasajeros y rutas nuevas

El desempeño argentino encuentra respaldo en los datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que muestran que el sistema aerocomercial alcanzó en 2025 su mejor registro histórico.

El país contabilizó más de 50,6 millones de pasajeros totales, con un crecimiento del 12% respecto de 2024 y un incremento del 18% en el segmento internacional, lo que refleja una expansión simultánea de la demanda y de la oferta aérea.

Este crecimiento no solo se expresa en cantidad de pasajeros, sino también en la estructura del sistema. La ANAC señaló que durante 2025 se habilitaron 63 nuevas rutas, lo que amplió la red de conexiones y mejoró la capilaridad del transporte aéreo en el país.

En paralelo, los datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) permiten contextualizar el fenómeno en clave regional, donde Argentina también jugó un rol destacado.

Según esta entidad, Argentina lideró el crecimiento del tráfico aéreo en América Latina con una suba del 13,2% interanual, superando al resto de los mercados de la región.

El informe destaca que el país sumó cerca de 3,9 millones de pasajeros adicionales respecto de 2024, con un comportamiento particularmente dinámico en el segmento internacional, donde el tráfico creció más de 18%, en línea con los datos de conectividad relevados por IATA.

Por su parte, la consultora internacional de inteligencia de datos aplicada al sector turismo Mabrian registró que la conectividad internacional de Argentina aumentó un 18,5% en 2025, medida en cantidad de plazas aéreas disponibles.

En su análisis detalla que más de 9,3 millones de asientos internacionales conectaron al país con el mundo, con crecimientos significativos en rutas hacia América latina, Estados Unidos y Europa, consolidando una red aérea más diversificada y con mayor densidad.

El impacto de la política de cielos abiertos

Tanto para IATA como para los organismos del gobierno argentino, la expansión de la conectividad responde a una combinación de factores. Entre ellos, cita como el más relevante la implementación de políticas de “cielos abiertos”, que flexibilizaron los acuerdos bilaterales y facilitaron el ingreso de nuevas aerolíneas y la ampliación de frecuencias.

“Argentina adoptó una política de cielos abiertos en 2024 y desde entonces ha firmado o ampliado acuerdos con numerosos países, incluidos Brasil, Canadá, Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Etiopía y Turquía”, destacó la IATA.

“Sigue siendo uno de los mercados de aviación de más rápido crecimiento en América Latina y a nivel mundial, con un aumento de la conectividad internacional del 18% en 2025. Sus mercados de mayor crecimiento fueron la República Dominicana, Ecuador y Brasil. Y 2025 también vio el lanzamiento de un enlace aéreo directo entre Argentina y Nueva Zelanda”, añadió.

El movimiento de vuelos y pasajeros del segmento internacional registrados durante 2025 tuvieron como principal epicentro al aeropuerto de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano, aunque siguió creciendo la participación de estaciones aéreas del interior, según cifras de Aeropuertos Argentina, concesionario de los principales aeropuertos del país.

Ezeiza (8,5 millones de pasajeros internacionales) y Aeroparque (5,2 millones) representaron el 88% de los movimientos.

Córdoba (942.000 pasajeros internacionales), Mendoza (680.000) y Rosario (211.000) fueron otros puntos destacados de conexión internacional el año pasado.

En cuanto a cantidad de vuelos, en 2025 sumaron 107.706 con un incremento interanual del 18% con relación a los 91.285 registrados en 2024.

“El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es el principal punto de ingreso y egreso del turismo a nuestro país, con una operación que en 2025 dio un total de 12 millones de pasajeros, un 5,10% más que durante el 2024. En el aeropuerto, operan 31 líneas aéreas que conectan con destinos en todo el mundo. El aeropuerto tiene conexión directa con 55 destinos internacionales y 35 destinos domésticos”, destacó la empresa concesionaria.

Cómo queda el mapa de las líneas aéreas

Aerolíneas Argentinas mantuvo el liderazgo en operaciones internacionales en 2025, superando a Latam Airlines que se posicionó en segundo lugar, tanto en cantidad de vuelos como de pasajeros transportados.

La compañía argentina de bandera realizó 20.642 vuelos y transportó casi 3 millones de pasajeros.

Detrás se ubicó Latam Airlines, con 18.525 vuelos y 2.638.000 pasajeros. La compañía chileno-brasileña mantuvo el año pasado una agresiva expansión de frecuencias y rutas, especialmente hacia Brasil (donde alcanzó las 10 rutas directas) y la reanudación de vuelos clave como la conexión directa entre Ezeiza y Miami.

En tercer lugar se ubicó la brasileña Gol con 11.000 vuelos y 1.633.000 pasajeros.

En el cuarto puesto aparece JetSmart con 7.177 vuelos y 1 millón de pasajeros transportados.

Y en el quinto se ubicó la compañía panameña Copa con 6.607 vuelos y 983.000 viajeros.

Copa Airlines alcanzó récords históricos de operación, incrementando sus frecuencias en Buenos Aires (llegando a 5 vuelos diarios) y expandiendo su presencia en Córdoba y Rosario.

Otras empresas como Arajet y Avianca lideraron el crecimiento hacia mercados de alta demanda en 2025 como República Dominicana y Ecuador/Colombia, respectivamente, aumentando significativamente sus frecuencias semanales.