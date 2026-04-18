El catálogo de Prime Video sumó una propuesta que no pasó desapercibida. La película relata, con un humor bastante extremo, situaciones absurdas y un evento muy importante como lo es el Mundial de fútbol. Esto generó reacciones fuertes en uno de los países más apasionados por el deporte rey.
La bizarra película de Prime Video sobre la Copa del Mundo que indignó a los brasileros
Una nueva producción desató críticas en la región y puso en evidencia un conflicto cultural que nadie esperaba que llegara a las pantallas.
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Al contar con un elenco reconocido y un director acostumbrado a la comedia provocadora, la producción llegó a la plataforma con altas expectativas. Sin embargo, terminó abriendo un debate sobre los límites del humor cuando se cruzan culturas distintas.
De qué trata Bolas Arriba
Bolas Arriba sigue a dos ejecutivos estadounidenses que trabajan en marketing y buscan destacarse con una idea original. Interpretados por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, los personajes inician una campaña relacionada al torneo más importante del fútbol: el Mundial.
El plan consiste en lanzar un patrocinio tan llamativo como polémico, lo que inevitablemente se convierte en un problema mayor, ya que una celebración fuera de control en Brasil se vuelve el detonante de un escándalo a nivel internacional.
A partir de ese momento, ambos protagonistas quedan en el ojo de la tormenta, lo que genera rechazo entre fanáticos, autoridades y hasta grupos delictivos y deben escapar de las consecuencias.
Prime Video: tráiler de Bolas Arriba
Prime Video: elenco de Bolas Arriba
- Mark Wahlberg
- Paul Walter Hauser
- Sacha Baron Cohen
- Benjamin Bratt
- Eva De Dominici
- Daniela Melchior
- Molly Shannon
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