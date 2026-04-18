La bizarra película de Prime Video sobre la Copa del Mundo que indignó a los brasileros + Seguir en









Una nueva producción desató críticas en la región y puso en evidencia un conflicto cultural que nadie esperaba que llegara a las pantallas.

Si bien cuenta con un reparto de primera, este film generó polémica en algunas partes del mundo. Freepik

El catálogo de Prime Video sumó una propuesta que no pasó desapercibida. La película relata, con un humor bastante extremo, situaciones absurdas y un evento muy importante como lo es el Mundial de fútbol. Esto generó reacciones fuertes en uno de los países más apasionados por el deporte rey.

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Al contar con un elenco reconocido y un director acostumbrado a la comedia provocadora, la producción llegó a la plataforma con altas expectativas. Sin embargo, terminó abriendo un debate sobre los límites del humor cuando se cruzan culturas distintas.

Bolas Arriba La película del 2026 ya causó polémicas en algunas partes del mundo. Gentileza - Prime Video De qué trata Bolas Arriba Bolas Arriba sigue a dos ejecutivos estadounidenses que trabajan en marketing y buscan destacarse con una idea original. Interpretados por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, los personajes inician una campaña relacionada al torneo más importante del fútbol: el Mundial.

El plan consiste en lanzar un patrocinio tan llamativo como polémico, lo que inevitablemente se convierte en un problema mayor, ya que una celebración fuera de control en Brasil se vuelve el detonante de un escándalo a nivel internacional.

A partir de ese momento, ambos protagonistas quedan en el ojo de la tormenta, lo que genera rechazo entre fanáticos, autoridades y hasta grupos delictivos y deben escapar de las consecuencias.

Bolas Arriba La actriz argentina, Eva De Dominici, participa de esta polémica comedia de Hollywood. Gentileza - Prime Video Prime Video: tráiler de Bolas Arriba Embed - Bolas Arriba | Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de Bolas Arriba Mark Wahlberg

Paul Walter Hauser

Sacha Baron Cohen

Benjamin Bratt

Eva De Dominici

Daniela Melchior

Molly Shannon