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18 de abril 2026 - 20:30

La bizarra película de Prime Video sobre la Copa del Mundo que indignó a los brasileros

Una nueva producción desató críticas en la región y puso en evidencia un conflicto cultural que nadie esperaba que llegara a las pantallas.

Si bien cuenta con un reparto de primera, este film generó polémica en algunas partes del mundo.

Si bien cuenta con un reparto de primera, este film generó polémica en algunas partes del mundo.

Freepik

El catálogo de Prime Video sumó una propuesta que no pasó desapercibida. La película relata, con un humor bastante extremo, situaciones absurdas y un evento muy importante como lo es el Mundial de fútbol. Esto generó reacciones fuertes en uno de los países más apasionados por el deporte rey.

Al contar con un elenco reconocido y un director acostumbrado a la comedia provocadora, la producción llegó a la plataforma con altas expectativas. Sin embargo, terminó abriendo un debate sobre los límites del humor cuando se cruzan culturas distintas.

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Bolas Arriba
La película del 2026 ya causó polémicas en algunas partes del mundo.

La película del 2026 ya causó polémicas en algunas partes del mundo.

De qué trata Bolas Arriba

Bolas Arriba sigue a dos ejecutivos estadounidenses que trabajan en marketing y buscan destacarse con una idea original. Interpretados por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, los personajes inician una campaña relacionada al torneo más importante del fútbol: el Mundial.

El plan consiste en lanzar un patrocinio tan llamativo como polémico, lo que inevitablemente se convierte en un problema mayor, ya que una celebración fuera de control en Brasil se vuelve el detonante de un escándalo a nivel internacional.

A partir de ese momento, ambos protagonistas quedan en el ojo de la tormenta, lo que genera rechazo entre fanáticos, autoridades y hasta grupos delictivos y deben escapar de las consecuencias.

Bolas Arriba
La actriz argentina, Eva De Dominici, participa de esta polémica comedia de Hollywood.

La actriz argentina, Eva De Dominici, participa de esta polémica comedia de Hollywood.

Prime Video: tráiler de Bolas Arriba

Embed - Bolas Arriba | Tráiler Oficial | Prime Video

Prime Video: elenco de Bolas Arriba

  • Mark Wahlberg
  • Paul Walter Hauser
  • Sacha Baron Cohen
  • Benjamin Bratt
  • Eva De Dominici
  • Daniela Melchior
  • Molly Shannon

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